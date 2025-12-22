Mexicana de Aviación, ante el desafío de trasportar 3.4 millones de pasajeros en 2026

El 2026 serà un año de grandes retos para la aerolínea del estado (Archivo)

Retos 2026 — Con la Copa del Mundo de la FIFA a la vuelta de la esquina, donde México tendrá tres escenarios y con el factor de la movilidad aérea como medio indispensable, se presenta un gran desafío para la aerolínea del estado, Mexicana de Aviación, que al competir con las tres empresas con mayor preferencia de viajeros, Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús, se enfrenta ante el reto de consolidarse el próximo año y captar con una flota de 17 aviones a cerca de 3.4 millones de pasajeros, el equivalente al 5 por ciento del mercado nacional.

Especialistas en aeronáutica que apoyan su información en análisis de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), destacan que la aerolínea del gobierno tendrá un reto de grandes proporciones el próximo año a nivel de competencia con sus adversarios en el mercado nacional, ya que mientras Mexicana proyecta cerrar el 2025 con cerca de 500,000 pasajeros, lo que representa apenas el 1 por ciento del mercado, sus competidores terminarán el año transportando en conjunto más de 71.1 millones de viajeros, el equivalente al 95 por ciento de la cuota de viajeros.

Mexicana de Aviación, que aún depende de asistencia financiera de la Federación, contará para finales del 2026 con siete aviones nuevos para sumar 17 en su flotilla, lo que le permitirá mayores posibilidades de entrar a la competencia doméstica en el mercado de pasajeros y de carga, ya que de estas dos acciones se conocerá si la aerolínea ya estaría lista para ser rentable de manera independiente y alcanzar su supervivencia con un punto de equilibrio financiero y de consolidación con una cuota firme de viajeros, a pesar de ser una línea aérea pequeña en comparación con los tres grandes del sector.

GARANTÍAS

Pero la entrada de Mexicana con sus nuevos aviones no le representará una garantía segura en el mercado de pasajeros, ya que la competencia al acercarse la justa mundialista ya ha tomado medidas agresivas para afianzarse en el mercado nacional y aprovechar la llegada de turistas extranjeros, y es que las aerolíneas Volaris y Viva Aerobus anunciaron la creación de un holding (sociedad) para 2026, lo que les permitirá dominar el mercado de bajo costo mediante tarifas y paquetes que les abrirán camino a sacar provecho a este evento internacional.

En el caso de Aeroméxico, la empresa líder nacional en el ramo, con su regreso a la Bolsa y su consolidación de su alianza con la estadounidense Delta Airlines, está aumentando su capacidad de transporte internacional, además de que está renovando su flota de aviones para capturar un mayor número de viajeros. Frente a este panorama, Mexicana de Aviación dependerá de una muy buena estrategia de mercado para atraer viajeros, lo que también dependerá de la entrega y operatividad de sus nuevos aviones de origen brasileño Embraer E195-E2, para poder competir en frecuencias y rutas frente a sus adversarios de casa.

Un punto importante es que el reto para Mexicana será de grandes proporciones, ya que sus operaciones deberán de ser más frecuentes, toda vez que sus nuevos aviones Embraer E195-E2 tienen una capacidad para 132 pasajeros, 24 asientos más que los 108 de las cinco aeronaves E190-E2 de su flotilla, lo que significativamente es menor a los Airbus A321neo de Volaris o Viva Aerobus, cuyos aviones cuentan con asientos hasta para 240 pasajeros.

La meta de los directivos de Mexicana para el próximo año es capturar el 5 por ciento del mercado nacional, lo que en número de pasajeros al cierre del 2026 sería de un estimado de 3.4 millones de viajeros. La proyección y cálculo para alcanzar este objetivo se sustenta en análisis del sector aéreo nacional como la AFAC y la Secretaría de Turismo (Sectur), así como reportes de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que presenta informes periódicos sobre el estado financiero y operatividad de las aerolíneas mexicanas, en el que se estima que el tráfico de pasajeros en México para 2026 superará los 68 millones de viajeros, dado el crecimiento sostenido durante el 2025.

RETOS

Para finales de 2026 y si la operatividad de los 12 aviones de Mexicana mantienen una constante, se podrían superar los 3 millones de pasajeros, pero para ello debe tener operativos en su flota sus 5 nuevos aviones que llegaron en 2025 y 7 adicionales que se espera lleguen a lo largo del próximo año (modelos Embraer 190 y 195). Hasta noviembre de 2025, Mexicana de Aviación incorporó cuatro aeronaves nuevas del modelo Embraer E195-E2.

El Primer avión arribó en julio pasado, el segundo y tercero en agosto, el cuarto en noviembre y un quinto de este lote se recibió a principios de diciembre, además de que se esperan siete aviones nuevos más en el transcurso del 2026. Hasta noviembre de 2025, Mexicana de Aviación ha transportado 402,000 pasajeros en sus 14 destinos estratégicos con salida desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con sus rutas:

• Norte: Tijuana, Monterrey, Mazatlán y San José del Cabo.

• Centro y Bajío: Puerto Vallarta, Ciudad Victoria e Ixtepec.

• Sureste: Tulum, Mérida, Chetumal, Campeche, Palenque, Zihuatanejo y Villahermosa. La meta de la aerolínea del estado es cerrar el año 2025 con más de 500,000 pasajeros.

DESVENTAJA:

• FLOTILLA: Mexicana cerró noviembre con menos de 10 aviones, mientras que Aeroméxico, Volaris y Viva operan flotas que superan las 120 aeronaves cada una.

• CONECTIVIDAD: Las aerolíneas comerciales cubren cientos de rutas nacionales e internacionales, mientras Mexicana se concentra en solo 14 destinos en el país.

• MERCADO: Mexicana posee menos del 1% de la participación nacional, frente al dominio del 95% de las “tres grandes” aerolíneas comerciales.

Mexicana transportó poco más de 420,000 pasajeros hasta noviembre de 2025, mientras que la competencia superó los 18 millones de viajeros.

Viva Aerobus transportó 24.6 millones de viajeros, equivalente a 50 veces más que Mexicana.

Volaris ha transportado a 28.3 millones de pasajeros, lo que representa 55 veces más que la aerolínea del estado.

Aeroméxico ha transportado poco más de 18.2 millones de pasajeros, 45 veces más que Mexicana de Aviación

