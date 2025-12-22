Nacional

Fuerzas federales y estatales reforzaron la seguridad en varios municipios de la entidad, donde del 10 de noviembre al 21 de diciembre se logró la detención de 241 personas

Operativo en Michoacán deja 16 detenidos, decomiso de armas y explosivos

Por Adolfo López
Operativo en Michoacán Del 10 de noviembre al 21 de diciembre se logró la detención de 241 personas y el aseguramiento de 118 armas de fuego, 9 mil 350 cartuchos y 484 cargadores
Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, fuerzas federales y autoridades locales realizaron acciones coordinadas de seguridad que dejaron un saldo de 16 personas detenidas, además del aseguramiento de armas, explosivos y vehículos en distintos puntos del estado.

En los operativos participaran elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como corporaciones locales. Durante estas acciones se aseguraron 27 armas de fuego, 50 cartuchos, 16 cargadores, ocho artefactos explosivos improvisados y nueve vehículos.

Con el objetivo de generar confianza entre habitantes, trabajadores y comerciantes; las fuerzas de seguridad realizaron recorridos a pie y visitas a empacadoras e industrias cítricas en municipios como Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, San Juan de los Plátanos, Lázaro Cárdenas, Chinicuila y Felipe Carrillo Puerto.

Las autoridades informaron que estas acciones forman parte de una estrategia constante de vigilancia y presencia territorial para prevenir delitos y reforzar la seguridad en zonas consideradas prioritarias del estado.

Dentro del comunicado se dio a conocer que del 10 de noviembre al 21 de diciembre de 2025, como resultado de los operativos desplegados en Michoacán, se logró la detención de 241 personas y el aseguramiento de 118 armas de fuego, 9 mil 350 cartuchos y 484 cargadores.

En ese mismo periodo también se decomisaron 212 vehículos, 176 artefactos explosivos improvisados y 53 kilos de material explosivo, además de 75 kilos de marihuana y 764 kilos de metanfetamina. A esto se suma el aseguramiento de 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas.

Las acciones permitieron también la localización y desmantelamiento de 16 campamentos y la inhabilitación de 39 tomas clandestinas, como parte del combate a las actividades delictivas en la entidad.

