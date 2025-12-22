Operativo en Michoacán deja 16 detenidos, decomiso de armas y explosivos

Operativo en Michoacán Del 10 de noviembre al 21 de diciembre se logró la detención de 241 personas y el aseguramiento de 118 armas de fuego, 9 mil 350 cartuchos y 484 cargadores

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, fuerzas federales y autoridades locales realizaron acciones coordinadas de seguridad que dejaron un saldo de 16 personas detenidas, además del aseguramiento de armas, explosivos y vehículos en distintos puntos del estado.

En los operativos participaran elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como corporaciones locales. Durante estas acciones se aseguraron 27 armas de fuego, 50 cartuchos, 16 cargadores, ocho artefactos explosivos improvisados y nueve vehículos.

Con el objetivo de generar confianza entre habitantes, trabajadores y comerciantes; las fuerzas de seguridad realizaron recorridos a pie y visitas a empacadoras e industrias cítricas en municipios como Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, San Juan de los Plátanos, Lázaro Cárdenas, Chinicuila y Felipe Carrillo Puerto.

Las autoridades informaron que estas acciones forman parte de una estrategia constante de vigilancia y presencia territorial para prevenir delitos y reforzar la seguridad en zonas consideradas prioritarias del estado.

Dentro del comunicado se dio a conocer que del 10 de noviembre al 21 de diciembre de 2025, como resultado de los operativos desplegados en Michoacán, se logró la detención de 241 personas y el aseguramiento de 118 armas de fuego, 9 mil 350 cartuchos y 484 cargadores.

En ese mismo periodo también se decomisaron 212 vehículos, 176 artefactos explosivos improvisados y 53 kilos de material explosivo, además de 75 kilos de marihuana y 764 kilos de metanfetamina. A esto se suma el aseguramiento de 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas.

Las acciones permitieron también la localización y desmantelamiento de 16 campamentos y la inhabilitación de 39 tomas clandestinas, como parte del combate a las actividades delictivas en la entidad.