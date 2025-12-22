Servicio Militar Nacional será obligatorio en 2026 y la Cartilla Militar será indispensable para ingresar a escuelas militares

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó importantes cambios al Servicio Militar Nacional (SMN) a partir de 2026, entre los cuales destaca que la Cartilla Militar será un requisito obligatorio para ingresar a planteles militares y escuelas de formación castrense del país.

La autoridad militar detalló que, desde el próximo año, el Servicio Militar Nacional será obligatorio para todos los jóvenes que cumplan 18 años, manteniendo su carácter constitucional como obligación cívica. Además, en una modificación significativa, la Cartilla Militar el documento que acredita el cumplimiento del SMN será requisito indispensable para poder acceder a escuelas y centros educativos del sistema militar, tales como el Heroico Colegio Militar, Escuela Militar de Aviación, Escuela Militar de Medicina y otros planteles de formación castrense.

¿Qué cambios trae el Servicio Militar a partir de 2026?

La Sedena informó que el esquema del Servicio Militar Nacional sufrirá ajustes relevantes que buscan ampliar su alcance y facilitar su cumplimiento. Entre los principales puntos se encuentran:

El SMN será obligatorio para jóvenes de 18 años, reforzando la obligación legal de prestar el servicio.

Se mantienen llamados a mujeres para participar de forma voluntaria en el programa dentro de las mismas reglas generales.

El proceso de adiestramiento será más ágil y reducido comparado con años anteriores, lo que facilita cumplir con la obligación sin extenderse por largos periodos.

Aunque no se ha modificado la Ley del Servicio Militar, la Sedena ha ajustado las reglas de operación para hacer el trámite más eficiente y compatible con las actividades escolares y laborales de los jóvenes.

La Cartilla Militar: ¿por qué es importante?

La Cartilla Militar es un documento oficial que acredita que una persona ha cumplido con su obligación constitucional de servicio de armas, y se requiere no solo para fines académicos dentro del ámbito castrense, sino también para realizar diversos trámites oficiales en México. Aunque para el ingreso a universidades civiles la cartilla no será un requisito general, para aspirantes a carreras militares o escuelas de formación castrense sí será indispensable para poder acceder a esas instituciones.

Obtener la cartilla implica completar el SMN dentro de los lineamientos establecidos por la Sedena y recibir la constancia correspondiente. La libreta militar se mantiene como uno de los documentos que acreditan el cumplimiento de esta obligación ciudadana.

A quién afecta esta medida

La obligatoriedad y los requisitos actualizados del Servicio Militar impactan directamente a:

Jóvenes que cumplirán 18 años en 2026 y deberán inscribirse para prestar el servicio.

Aspirantes que tengan la intención de estudiar en instituciones militares o formarse dentro del sistema educativo de las Fuerzas Armadas.

Personas que hasta ahora han pospuesto o no realizado el SMN y buscan ingresar a escuelas o programas relacionados con la Defensa Nacional.

Por otra parte, la Sedena ha señalado que estos cambios no modifican la base legal fundamental del Servicio Militar Nacional, sino que ajustan su ejecución para hacerlo más eficiente y accesible cumpliendo con las necesidades actuales.