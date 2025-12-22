Sheinbaum cuestiona la “Ley Esposa” y pone en duda su impacto en la paridad de género

Sheinbaum cuestiona la “Ley Esposa” y pone en duda su impacto en la paridad FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

Claudia Sheinbaum fue cuestionada durante su conferencia matutina sobre la constitucionalidad de la llamada “Ley Esposa”, una iniciativa que ha generado controversia al ser señalada como un posible intento de facilitar la postulación a la gubernatura de San Luis Potosí de Ruth González Silva, esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo.

“Yo creo que no hacen falta esas leyes, más allá de si son constitucionales o no”, afirmó la mandataria. Sheinbaum subrayó que el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), que obliga a los partidos políticos a postular 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres, ya garantiza la paridad de género en los procesos electorales.

En contraste, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, defendió la iniciativa al señalar que el estado requiere una norma que abra la puerta para que una mujer pueda ser electa como gobernadora.

“Tenemos más de ochenta años con gobernadores hombres, por primera vez, estamos ante la posibilidad de tener una gobernadora mujer”, expresó Gallardo a los medios de comunicación.

¿Qué es la Ley Esposa?

La reforma a la Constitución Política de San Luis Potosí establece que, en la elección de 2027, los partidos políticos deberán postular obligatoriamente a una mujer para competir por el Poder Ejecutivo estatal.

El sobrenombre de “Ley Esposa” surge de la interpretación de que la medida podría beneficiar a cónyuges o familiares de mandatarios estatales en funciones, al margen de la reforma federal contra el nepotismo, cuya entrada en vigor está prevista para 2030.

Una medida con efectos inciertos

Sheinbaum advirtió que una disposición de este tipo puede tener efectos no previstos y pidió revisar los alcances reales de la reforma, solicitando al ex-ministro Arturo Zaldívar analizar “si es jurídicamente viable o no”.

“Los partidos ya tienen que cumplir con la paridad. No es claro que establecer que una vez sea mujer y otra vez hombre sea necesariamente para ayudar a las mujeres”, concluyó la presidenta.