Sheinbaum espera que fusión Volaris-VivaAerobus refuerce mercado doméstico y extranjero

Sheinbaum espera que fusión Volaris-Viva Aerobus reforzará mercado doméstico y extranjero (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó este lunes que la posible fusión de Volaris y Viva Aerobus es una “alianza especial” y “una inversión muy importante para ampliar la capacidad” del sector doméstico y en mercados extranjeros, como Estados Unidos o Europa.

“Es una alianza especial entre VivaAerobus y Volaris. Es una inversión muy importante para ampliar la capacidad de las aerolíneas mexicanas en nuestro mercado y principalmente hacia Estados Unidos, aunque también Europa y a otros lugares”, indicó la mandataria desde la Mañanera del Palacio Nacional.

Asimismo, precisó que ambas empresas se reunieron con ella y dijo que la futura creación de este grupo aéreo mexicano conjunto es algo “muy bueno” debido a que “permitirá que aumente la inversión y que crezcan las empresas nacionales de la industria de la aeronaútica”.

Igualmente, puntualizó que facilitará que aumente el turismo y que haya más competencia con otras compañías, tanto nacionales como extranjeras.

Pero, a pesar de esto, Sheinbaum destacó que aún no se ha aprobado la fusión entre las dos aerolíneas, ya que se tiene que pronunciar la Comisión Nacional de Antimonopolio para garantizar que la operación “este dentro del marco de la ley”.

Aun así, mantuvo que es “algo muy bueno” para el turismo y las aerolíneas mexicanas, a la vez que recordó que dicha fusión mantendrá las dos marcas de la compañía.

Sheinbaum finalizó que la operación anunciada el pasado viernes por los directivos de Volaris y VivaAerobus, un proceso que esperan cerrar tras los trámites regulatorios necesarios en los próximos 12 meses, entre los que debe darse la aprobación de los accionistas.