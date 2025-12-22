¿Sigue cerrada la carretera México-Cuernavaca? Reporte actualizado de la protesta contra la gentrificación Conoce el reporte actualizado sobre la protesta contra la gentrificación en la carretera México-Cuernavaca (Guardia Nacional Carreteras)

Con motivo de la protesta contra la gentrificación organizada por diferentes colectivos, la carretera México-Cuernavaca se encuentra bloqueada este lunes 22 de diciembre.

En días anteriores, diferentes colectivos organizaron una marcha contra la gentrificación, la cual, según ellos, es ocasionada por el Mundial 2026. La marcha se llevó a cabo este lunes.

Esta protesta inició a las 13:00 horas en el Metrobus El Caminero y, desde aproximadamente las 15:00, mantiene cerrada la autopista México-Cuernavaca.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), la autopista México-Cuernavaca, en el km 20 con dirección a Cuernavaca, se encuentra cerrada, sin información sobre cuándo podría ser liberada.

Mientras que la Guardia Nacional Carreteras informó que el tramo cerca del km 018+500 de la carretera México-Cuernavaca, con dirección a Cuernavaca, también se ve afectado por la presencia de manifestantes.

Alternativas viales a la autopista México-Cuernavaca

Asimismo, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) recomienda usar como alternativa vial las siguientes vialidades:

Carretera México-Cuernavaca a la altura de Chimalcoyoc

Viaducto Elevado Tlalpan

Debido al bloqueo en la autopista México-Cuernavaca, a pesar de la existencia de estas alternativas, se recomienda medir los tiempos, pues estas pueden llegar a saturarse.

☑️ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoCuernavaca, km 20, dirección Cuernavaca. Se informa a las personas usuarias que se registra cierre a la circulación por presencia de manifestantes.

Se recomienda la siguiente vía alterna:

🔘 Tomar la carretera libre a la altura de Chimalcoyoc.

🔘… — CAPUFE (@CAPUFE) December 22, 2025

¿Por qué está cerrada la carretera México-Cuernavaca?

La protesta que mantiene bloqueada la carretera México-Cuernavaca fue principalmente organizada por un colectivo del pueblo originario de San Pedro Martín en Tlalpan, el cual denuncia la afectación del río San Buenaventura. Ya que, de acuerdo con ellos, gran parte de su cauce está fragmentado y dañado por residuos tóxicos.

Del mismo modo, denuncian el desvío de agua a megaproyectos como el ahora llamado Estadio Banorte, el cual será estadio en el que se llevará a cabo el Mundial 2026.

Asimismo, mencionan que los cuerpos de agua de la cuenca del Anuahuac no solo representan un valor ecológico, sino también identitario, cultural e histórico.

La convocatoria fue publicada en redes sociales y ahí compartieron que la marcha iniciaría a la 1 de la tarde en la estación del Metrobus El Camionero, aunque no mencionaron la ruta y, en estos momentos, mantienen bloqueada la autopista México-Cuernavaca.