Así cierra la inflación en México: Gobierno e INEGI muestran las cifras de diciembre 2025

Inflación La variación de los precios del consumidor registró una ligera baja en la primera quincena de diciembre 2025.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer este martes 23 de diciembre los datos finales del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) correspondientes a la primera quincena de diciembre de 2025, con lo que se confirma el comportamiento de los precios al cierre del año. Por su parte, el Gobierno de México respaldó estas cifras, señalando que la inflación registró una baja del 0.27%.

De acuerdo con el boletín del INEGI, el INPC registró un nivel de 143.057 puntos, lo que representó un incremento de 0.17 por ciento respecto a la quincena anterior. A tasa anual, la inflación general se ubicó en 3.72 por ciento, cifra inferior a la observada en el mismo periodo de 2024, cuando fue de 4.44%.

En la primera quincena de diciembre 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 143.057 y representó un aumento de 0.17% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.72%.



El resultado sitúa a México dentro de un rango de inflación moderada, cercano al objetivo de largo plazo de la política monetaria fijado por el Banco de México, que ronda el 3.0%. Según datos comparativos de cierre del año, la inflación media se aproxima a 3.72% para diciembre de 2025.

Estos datos fueron corroborados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien a través de sus redes sociales oficiales compartió una tabla donde muestra que la variación de precios al consumidor bajó este 0.27%.

La inflación general anual en México bajó a 3.72 por ciento en la primera quincena de diciembre.



Precios al consumidor bajan, pero inflación subyacente sube

Según el mismo boletín del INEGI, la inflación subyacente creció 4.34% anual. Esta excluye bienes y servicios con precios más volátiles como alimentos o energéticos, mientras que la no subyacente aumentó 1.71% en igual comparación. Estos subcomponentes permiten observar que los precios de servicios y mercancías con menor volatilidad continúan siendo el principal motor de la inflación total.

El comportamiento quincenal mostró variaciones dentro de los componentes del índice: mientras que el subyacente incrementó 0.31%, el índice no subyacente disminuyó 0.30%, debido principalmente a la caída en precios de productos agropecuarios como frutas y verduras.

En el contexto económico más amplio, el Banco de México ha ajustado sus expectativas y tomado decisiones de política monetaria en función de esta evolución de la inflación. A mediados de diciembre, el banco central redujo su tasa de interés de referencia, citando un entorno de inflación más moderado, aunque advirtió que la trayectoria de los precios sigue sujeta a riesgos y a datos económicos futuros.

Con estos datos, el cierre de 2025 se presenta como un año en el que la inflación anual quedó por debajo de 4%, una cifra que si bien está por encima del objetivo formal de 3%, representa una moderación respecto a los niveles más altos registrados en años previos, reflejando un ritmo de crecimiento de precios más contenido en la economía mexicana de acuerdo con INEGI.