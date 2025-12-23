¡Golpe a los Chapitos! Detienen al suegro y al cuñado de Iván Archivaldo Guzmán; así como a otros operadores

Golpe a "Los Chapitos" Múltiples miembros de esta facción del Cártel de Sinaloa fueron capturados en operativos simultáneos.

Fue detenido Carlos Gabriel Reynoso alias “El Pollo”, líder de la célula delictiva “Los Jordan”, vinculados a la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. Además, también fueron detenidos Mario Alfredo Lindoro “El 7” y Mario Lindoro “El Niño”, quienes son señalados por ser el suego y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán.

“El Pollo” cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes, por lo que los agentes realizaron un despliegue operativo y en la colonia Los Caracoles, Sinaloa, autoridades lo identificaron cuando viajaba a bordo de un vehículo en compañía de Jesús Arturo Dávalos.

Los efectivos le marcaron el alto y al efectuarles una revisión de seguridad les hallaron dos armas de fuego, 51 cartuchos útiles, una bolsa con marihuana, equipos de radiocomunicación y telefonía, por lo que, los hombres de 37 y 40 años, fueron detenidos.

Caen el suegro y cuñado de “El Chapito”

En otro evento en Jalisco, los efectivos desarrollaron líneas de investigación, con lo que identificaron dos domicilios en el municipio de Zapopan, donde se resguardaban personas vinculadas a un grupo delictivo, con esto, se recopilaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control quien otorgó las órdenes para intervenir los inmuebles.

Fue así que se desplegó un operativo interinstitucional y se ejecutaron las órdenes de cateo en domicilios en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad, donde se detuvo a Mario Lindoro Elenes, alias “Don Mario”, y Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias “El 7”.

En los domicilios se aseguraron cuatro armas de fuego, dosis de droga, tres vehículos de alta gama, teléfonos celulares y equipos electrónicos.

Los detenidos son identificados como cuñado y suegro, respectivamente, de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción conocida como “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, y se les atribuye el rol de operadores financieros dentro de esta organización. Esta acción se enmarca en operativos simultáneos en Jalisco y Sinaloa.

Las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre cargos específicos o el proceso judicial en curso, pero enfatizan que estas detenciones contribuyen a mermar las capacidades operativas de la facción criminal.