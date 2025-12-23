México-Querétaro y México-Cuernavaca: así van las autopistas que salen de la CDMX hoy 23 de diciembre

Reporte de tráfico en autopistas de México Las autopistas México-Querétaro y México-Cuernavaca representan puntos claves en la movilización vial del país.

La primera, conecta a la capital con uno de los corredores industriales más dinámicos en el centro del país, mientras que la segunda ruta enlaza a la Ciudad de México con el sur y con destinos turísticos fundamentales. Debido a esto, ambas vías concentran el flujo constante de transportes de mercancía, trabajadores y trabajadoras, así como personas viajeras de la cotidianidad.

En caso de bloqueos por manifestaciones o cierres parciales debido a accidentes, el impacto vial en ambas autopistas es inmediato, generando congestionamientos prolongados y afectaciones directas a la rutina del mexicano y mexicana que transita por estas rutas.

Debido a ello, te contaremos el reporte de tráfico en la México-Querétaro y México-Cuernavaca este martes 23 de diciembre, para que tomes precauciones y planifiques un viaje sin contratiempos.

Reporte del tráfico en la México-Querétaro, hoy 23 de diciembre

A través de su cuenta oficial, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informó que las autoridades realizaron cierre parcial de carriles para la atención de un accidente en al zona de obras.

Pese a que el siniestro fue atendido alrededor de las 7:16 horas de la mañana de este martes, aún persiste la carga vehicular en la autopista México-Querétaro, por lo que se recomienda manejar con precaución.

Reporte del tráfico en la México-Cuernavaca, hoy 23 de diciembre

CAPUFE también registró el reporte de hoy sobre la autopista México-Cuernavaca a través de su cuenta oficial en X, informando al público que se llevó a cabo una reducción de carriles centrales por atención de incidente.

De acuerdo con lo reportado, se atendió a una camioneta con falla mecánica en la ruta.

🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢#AutMéxicoCuernavaca, km 25, dirección CDMX. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️ — CAPUFE (@CAPUFE) December 23, 2025

Sin embargo, el incidente fue exitosamente superado y cerca de las 8:30 horas de esta mañana, la circulación en la México-Cuernavaca se restableció sin más percances, por lo que opera de manera normal.

¿Qué hacer cuando las autopistas México-Querétaro o México-Cuernavaca están cerradas?

El primer paso siempre será mantener la calma. En frustración por avanzar rápido a tu destino, podrías causar un accidente que ponga en peligro tu vida y la seguridad de otras personas.

Lo recomendable es mantenerte al tanto de las actualizaciones de la Guardia Nacional Carreteras y Capufe en sus cuentas oficiales de X (@GN_Carreteras y @CAPUFE), para obtener información exacta de los cierres para evitarlos o tomar precauciones.

Si tu destino es llegar a la Ciudad de México y enfrentas un cierre en la autopista México-Querétaro, puedes considerar el Circuito Exterior Mexiquense y la ruta por Lerma y Santa Fe como rutas alternas.