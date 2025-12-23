SEP modifica el regreso a clases 2026: fecha oficial del fin de vacaciones de invierno Con casi un mes de vacaciones, conoce qué día regresarán a las escuelas los menores de hogar (Antonio Cruz)

Iniciaron las vacaciones de invierno para los menores del hogar y, previo al inicio de las fiestas decembrinas, las personas se preguntan cuánto durarán las vacaciones de invierno.

La Secretaría de Educación Pública ha publicado de manera oficial cuándo regresarán los pequeños a la escuela y, para el gusto de muchos, contarán con más de 20 días de vacaciones, incluyendo fines de semana.

Para este ciclo escolar 2025-2026, el cual está contemplado con una duración de 185 días, la SEP considera dos periodos de vacaciones, de los cuales el primero se trata de las vacaciones de invierno que iniciaron este lunes 22 de diciembre.

¿Cuándo terminan las vacaciones de invierno de la SEP?

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla a todas las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en México, abarcando los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria.

Y durante estas vacaciones de invierno, el calendario oficial de la SEP asignó 15 días de vacaciones, sin contar los fines de semana para los alumnos, por lo que regresarán a la escuela hasta 2026.

Estas vacaciones que iniciaron el lunes 22 de diciembre finalizarán el martes 6 de enero de 2026, después de la llegada de los Reyes Magos.

No obstante, el 7 de enero se llevará a cabo el Taller Intensivo para personal con funciones de dirección, mientras que los días 8 y 9 de ese mes se realizará un Taller Intensivo para los docentes. Por lo que, los estudiantes estarán regresando a la escuela hasta el lunes 12 de enero.

Con estas vacaciones, los niños podrán disfrutar de la Nochebuena, la Navidad, Año Nuevo y los Reyes Magos, sin preocuparse por ir a la escuela o hacer tareas.

Días de descanso y vacaciones restantes del ciclo 2025–2026

Si no pudiste disfrutar de las vacaciones de invierno, la SEP tiene contemplado un segundo periodo vacacional para el ciclo escolar 2025-2026, el cual inicia a finales de marzo.

Este segundo periodo vacacional es más corto, pues únicamente considera dos semanas de vacaciones, en las que en una de ellas se celebra la Semana Santa, por lo que algunas personas aprovechan para salir de viaje.

Este segundo periodo abarcará del 30 de marzo al 10 de abril, siendo que se reanudarán las actividades escolares hasta el 13 de abril.

No obstante, entre tanto, la SEP también considera otros días feriados, además de los días sin clases con motivo de las sesiones de Consejos Técnicos Escolares y aquí te contaremos cuáles serán los días de descanso obligatorio: