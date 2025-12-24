Adiós a las líneas de telefonía celular que no dejan rastro

Entre el 9 de enero y 29 de junio se llevarà a cabo el registro de usuarios que cuentan con líneas de telefonìa móvil en el paìs (playaaldia.com)

Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil — A partir del 9 de enero y hasta el 29 de junio del 2026, estará vigente el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en México, donde el objetivo central es que las más de 158 millones de líneas que existen en el país, todas cuenten con la identidad visible del usuario responsable y terminar así con las líneas que no dejan rastro y que en número importante son utilizadas para cometer delitos como extorsión, fraudes y usurpación de identidad, entre otros.

La medida responde al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con fecha del 9 de diciembre de 2025 y en el que establece que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), órgano de reciente creación y que asumió las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), será la responsable de hacer cumplir con esta norma, por lo que emitió los lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles en el país, con el objetivo de que cada número activo esté vinculado a una identidad verificable mediante los registros de las distintas compañías operadoras de telefonía móvil en México, y para fortalecer la seguridad y combatir varios delitos.

Los operadores que concentran la mayoría de las líneas incluyen a América Móvil (Telcel), AT&T y Telefónica (Movistar), junto con otros como Bait, Virgil, Unefon, Pillofon, entre otras.

En México hay más de 158 millones de líneas activas de telefonía celular (Archivo/Cuartoscuro)

De acuerdo con la dependencia, la puesta en marcha de este padrón de líneas móviles es parte de la estrategia de seguridad del Gobierno Federal para combatir delitos de alto impacto que suelen utilizar líneas anónimas que no dejan rastro mediante el uso de “chips desechables”.

REGISTRO

La CRT subraya que el programa de registro de números de servicio de telefonía móvil busca de manera directa frenar de tajo delitos como extorsión y secuestro, ya que mediante líneas que no dejan rastro al ser desechables , lo que dificulta el rastreo para identificar a los responsables de algún delito, en muchos de los casos que cuentan con líneas telefónicas móviles en centros penitenciarios del país.

El propósito es que mediante este padrón será más fácil identificar cada línea móvil a través de la vinculación obligatoria con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y una identificación oficial vigente, con lo que se reforzará la capacidad de rastreo en casos de delitos de alto impacto.

También se busca frenar los fraudes bancarios que se cometen mediante líneas sin nombre, por lo que con este padrón se reforzará la estrategia para que toda transacción digital mediante un teléfono celular sea transparente.

Para evitar que se interrumpa el servicio, los usuarios de telefonía mòvil tendrán 120 días para cumplir con el registro con su comopañía operadora (Archivo)

Otro factor que se busca eliminar con esta estrategia es la de la suplantación de identidad, y es que al existir un tutor en posesión de alguna línea pero que carece de una identidad o registro, esto facilita que se cometa algún delito como usurpar la identidad de otra persona.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, para que exista un control estricto y riguroso con apego a lo restablecido con la ley, queda establecido como límite, que una persona puede tener a su nombre un límite de hasta 10 líneas para evitar el acaparamiento y uso ilícito de números masivos.

OBLIGATORIO

El proceso de vinculación comenzará de manera formal el próximo 9 de enero de 2026, aunque algunas compañías comenzarán antes de esta fecha y por los próximos 120 días, es decir, hasta el 29 de junio, y donde el registro será de carácter obligatorio tanto para usuarios de prepago (recargas) como de pospago (plan de renta).

La autoridad responsable de llevar a cabo este padrón advierte que quienes incumplan con esta obligación enfrentarán la suspensión del servicio y solo podrán realizar llamadas a números de emergencia (911) hasta que cumplan con el registro correspondiente.

Quienes no cumplan con el registro de su línea telefónica el servició será suspendido a partir del 30 de junio de 2026. Este registro también será obligatorio para quienes cuenten con tarjetas SIM físicas como eSIM virtuales (versión digital de la tarjeta SIM física, integrada directamente en dispositivos móviles, relojes inteligentes, etc. que conectan a redes móviles descargando la información del operador de alguna compañía sin necesidad de un chip físico y que sean comercializadas y operadas en México, sin importar si el servicio de alguna línea o chip fueron adquiridas en el extranjero.

PROCESO

Cada empresa responsable de comercializar y operar servicios de telefonía móvil contará con su propio proceso de registro de usuarios, pero por disposición legal todas deberán solicitar información verídica y básica como una identificación oficial vigente como el INE, el pasaporte o la CURP, donde deberá aparecer visible el nombre completo del titular de la línea.

Algunas operadoras de telefonía celular han anunciado que para este padrón realizarán en algunos casos el trámite en línea, por lo que es recomendable consultar previamente el proceso de este registro para evitar traslados innecesarios a los Centros de Atención a Clientes.

EMPRESAS

De acuerdo con lo establecido para el registro en el padrón de telefonía móvil, tanto personas físicas como morales (empresas) deberán cumplir con el trámite de manera directa con la compañía telefónica que les brinda el servicio y entregar la documentación que cada empresa solicite, ya sea porque la o las líneas estén a nombre de una persona o de una empresa.

En el caso de esta última será indispensable presentar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para cumplir con el trámite. Toda la información entregada al proveedor del servicio de telefonía quedará resguardada por éstos bajo las reglas de protección de datos personales vigentes.

La Crónica de Hoy 2025