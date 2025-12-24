Convierte Tepito Hospital de Homeopatía en “espacio cultural” contra albergue de migrantes, destaca diputada del PRI

CDMX — A más de siete meses de un conflicto gubernamental por la administración de la antigua Escuela Libre de Homeopatíaa, entre el gobierno capitalino y la alcaldía Cuauhtémoc, el inmueble fue reconvertido en una Utopía, o un espacio para la recreación cultural de los habitantes de la colonia Peralvillo, informó la diputada federal experredista y hoy integrante de la bancada priista, Mónica Sandoval.

La legisladora destacó que, aunque desaparece una institución de salud, vecinos de Tepito tendrán un espacio de desarrollo cultural en el que ellos mismos tendrán prioridad, con el beneficio de 80 por ciento de uso del inmueble, mientras que el espacio restante será exclusivo para autoridades del gobierno capitalino, aunque no precisó con qué fines.

Mónica Sandoval resaltó que gestiones emprendidas por la para defender lo que era el Hospital de Homeopatía en el barrio de Tepito, y evitar que se convirtiera en albergue para migrantes, derivaron en la instalación de un espacio de desarrollo cultural y recreativo para la comunidad.

“En una reunión celebrada a mediados de año con CésarCravioto y Juan José García, secretario y subsecretario de Gobierno de la Ciudadde México, respectivamente, se determinó que la antigua Escuela Libre de Homeopatía,que ofrecía servicios educativos y médicos para los vecinos, no recibiría amigrantes provenientes de Centro y Sudamérica debido a la inconformidadgeneralizada de los habitantes cercanos al inmueble, y en su lugar se instalaráuna Utopía, en cuya operación se prevé que 80 por ciento para la comunidad y 20por ciento para las autoridades, es decir, los propios habitantes de la zonatendrán la preferencia para ofrecer talleres y actividades”, explicó lalegisladora a través de un comunicado.

Enfatizó que se defendieron y, en cierta manera, se respetaron los derechos e intereses de la comunidad tepiteña, al evitar el arribo de caravanas con los respectivos riesgos que implicaba para los propios migrantes ante la ausencia de servicios que el gobierno estaría obligado a ofrecer, “lo que distraería recursos y acciones en favor de la comunidad mexicana que paga los impuestos”

Mónica Sandoval dijo que ahora se tiene hacer valer la palabra de las autoridades, y que realmente la operación del inmueble respete el porcentaje planteado por ellos mismos respecto a las autoridades culturales.

La diputada priista indicó que en días recientes se colocó la primera piedra del nuevo espacio dedicado al desarrollo integral de la comunidad y para ofrecer alternativas que alejen a la juventud de las actividades nocivas.

Recordó que en mayo pasado el Hospital Escuela fue escenario de un episodio convulso que culminó con la agresión física contra ella, por lo que tuvo que recibir atención médica urgente y permanecer durante dos semanas en convalecencia.

Tras los acontecimientos y las respectivas denuncias por violencia política de género, lesiones y agresión sexual, hasta el momento no se ha notificado ningún avance en la defensa de los Derechos fundamentales de la legisladora.

Sandoval Hernández dijo que pese a ello celebra que esosacontecimientos deriven en un “beneficio” para los vecinos, aunqueles hayan quitado un espacio que desde hace varios años ofrecía servicios desalud para la comunidad, que ahora tendrá que buscarlos en otro lado.

Toca al gobierno capitalino aclarar qué presupuesto se destinará y a través de qué entes o reglas se destinarán recursos públicos para las actividades culturales en Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc.