Estos billetes dejarán de circular en 2026… ¿desaparecerá el de 20 pesos?

Retirarán los billetes de 20 pesos Banxico anuncia el retiro paulatino de los billetes de 20 pesos que llevan el rostro de Benito Juárez; se deterioran rápidamente e incrementan costos de producción.

El Banco de México (Banxico) anunció el retiro del billete de 20 pesos con la imagen de Benito Juárez, diseño que ha acompañado la economía mexicana desde agosto del 2007 y pertenece a la familia F de billetes, grupo diseñado a partir del año 2006 en el que se introdujeron elementos de seguridad mejorados.

De acuerdo con una publicación de Banxico realizada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la decisión fue tomada debido a que los billetes de baja denominación se deterioran rápidamente, lo que eleva los costos de producción y reemplazo.

¿Por qué retirarán los billetes de 20 pesos?

Banxico detalló que, con base en la Constitución y la Ley del Banco de México, se decidió retirar de la circulación los billetes de 20 pesos que pertenecen al conjunto de diseños F, creados en 2006, debido a que éstos se deterioran con mucha facilidad e incrementan los costos tanto de producción como de reemplazo.

La estrategia de Banxico propone sustituir estos billetes por monedas más duraderas y seguras, con el objetivo de modernizar y hacer más eficiente el sistema monetario del país.

¿Qué sucederá con los billetes de 20 pesos de Benito Juárez?

Durante el proceso de retiro paulatino, el billete de 20 pesos mantendrá su legitimidad como forma de pago en comercios, transacciones e incluso en los bancos, quienes etsán obligados a aceptarlos.

No obstante, una vez que estos billetes lleguen a las instituciones bancarias, éstas los retirarán del público y los enviarán a Banxico para su destrucción. El proceso de retiro paulatino de los billetes con rostro de Benito Juárez inicio el 10 de octubre de 2025.

¿Qué debes hacer si tienes billetes de 20 pesos de Benito Juárez?

A pesar del retiro gradual de estos billetes pertenecientes a la familia F, éstos aún seguirán siendo válidos como método de pago, por lo que no debes preocuparte si tienes algunos de ellos en tu poder y deseas utilizarlos en tu día a día.

Tampoco es necesario que los cambies en el banco, ya que su validez como transacción perdurará durante el tiempo de retiro.

Por otra parte, también puedes conservarlos como piezas de colección, ya que algunos ejemplares podrían aumentar su valor con el tiempo; especialmente si se tratan de billetes en buen estado o que pertenecen a series especiales de circulación.