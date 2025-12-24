Mensaje de Navidad de Sheinbaum: “Hay esperanza, amor y fraternidad en México”

Claudia Sheinbaum La presidenta de México en su mensaje de Nochebuena y navidad

En la víspera de la Nochebuena, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dirigió un mensaje navideño a las familias del país con un tono que apeló a la unidad y a los valores compartidos.

En un video difundida a través de sus redes sociales, la mandataria colocó a la esperanza, el amor y la fraternidad como ejes de estas fechas, al subrayar que están presentes en todos los rincones del territorio nacional.

Acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba Unger, la Jefa del Ejecutivo trazó un recorrido simbólico por el país, desde las grandes ciudades hasta los pequeños pueblos, del campo a la costa y del norte al sureste, para recordar que la Navidad se vive de manera colectiva, como un lazo que conecta a millones de personas más allá de la distancia y las circunstancias.

¿Qué dijo Sheinbaum en su mensaje de Navidad?

El mensaje presidencial puso énfasis en la diversidad geográfica y social del país como una fuente de fortaleza. La Presidenta evocó hogares, barrios y comunidades donde, afirmó, persisten la esperanza y el afecto como elementos cotidianos. En ese mosaico nacional, destacó que la fraternidad forma parte de la identidad compartida entre mexicanas y mexicanos.

Desde esa mirada, Sheinbaum insistió en que la Navidad es una oportunidad para reconocerse como nación, con valores que trascienden lo material y se sostienen en la convivencia, la solidaridad y el amor por la familia y por México.

En su mensaje, la mandataria mexicana recordó que la solidaridad define a la sociedad mexicana y que el amor por la tierra común brinda fuerza en momentos de encuentro y reflexión. Señaló que el orgullo de ser mexicanas y mexicanos acompaña al país en estas fechas y a lo largo del año, alimentado por una riqueza cultural que considera uno de los pilares de la vida nacional.

La jefa del Ejecutivo invitó a que la Nochebuena sea un abrazo colectivo, una expresión de cercanía entre personas y comunidades, donde los valores ocupen un lugar central en la celebración.

“Que esta Nochebuena nos abrace como nación. Que la solidaridad que nos define y el amor por nuestra tierra nos den mucha fuerza. Que el orgullo de ser mexicanos nos acompañe hoy y siempre”, señaló.

Sheinbaum también dedicó un reconocimiento especial a quienes pasan estas fechas lejos de casa o en funciones esenciales. En su mensaje incluyó a las y los paisanos, así como a integrantes de las Fuerzas Armadas, policías, personal de salud, bomberos, trabajadores del transporte y a muchos otros que, con su labor cotidiana, contribuyen al funcionamiento del país.

El saludo navideño cerró destacando la Navidad como un momento para reafirmar la fraternidad y el compromiso colectivo, recordando que el mayor valor se encuentra en el cuidado de los demás y en el amor compartido por México.