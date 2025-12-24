Popocatépetl registra emisiones continuas de ceniza; se mantiene alerta Amarillo Fase 2

El volcán Popocatépetl registró una secuencia de emisiones continuas de ceniza, de acuerdo con un reporte emitido por la plataforma SkyAlert, que informó que la actividad volcánica se mantiene acompañada de tremor, es decir, sismicidad constante asociada a la salida de material volcánico.

Según la información difundida, las emisiones comenzaron alrededor de la madrugada y continúan hasta el momento, lo que ha provocado la dispersión de ceniza principalmente con dirección hacia el estado de Puebla. Autoridades y especialistas mantienen un monitoreo permanente del coloso debido a su actividad constante en las últimas semanas.

En qué fase se encuentra el Popocatépetl

El semáforo de alerta volcánica permanece en Amarillo Fase 2, lo que indica un escenario de actividad intermedia. Esta fase contempla la presencia de explosiones menores a moderadas, emisiones de ceniza, fragmentos incandescentes dentro del cráter y la posibilidad de caída ligera de ceniza en comunidades cercanas.

Recomendaciones para la sociedad de acuerdo a la expulsión de ceniza

Las autoridades reiteraron que se mantiene un radio de restricción de 12 kilómetros alrededor del cráter, por lo que está prohibido el acceso a esta zona debido al riesgo que representa la expulsión de material volcánico, gases y fragmentos incandescentes. Se exhorta a la población a respetar esta medida preventiva para evitar accidentes.

En cuanto a la salud, se recomendó a la población de las zonas cercanas, especialmente en Puebla, tomar precauciones ante la posible caída de ceniza. Entre las medidas sugeridas se encuentran el uso de cubrebocas o pañuelos húmedos para proteger las vías respiratorias, evitar actividades al aire libre y mantener puertas y ventanas cerradas.

La ceniza volcánica puede causar irritación en ojos, garganta y nariz, además de afectar a personas con enfermedades respiratorias. Asimismo, puede generar afectaciones en la visibilidad y en el funcionamiento de vehículos, por lo que se aconseja conducir con precaución y retirar la ceniza acumulada de techos y superficies para evitar daños estructurales.

Las autoridades de Protección Civil reiteraron el llamado a mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores o información no verificada. También recordaron que, hasta el momento, no existe indicación de evacuación, siempre y cuando se respeten las recomendaciones establecidas.

Finalmente, se señaló que el monitoreo del Popocatépetl se mantiene de manera permanente mediante cámaras, sensores sísmicos y vigilancia científica, con el objetivo de informar oportunamente a la población ante cualquier cambio significativo en la actividad del volcán, uno de los más activos de México.