Así es el Tren Maya de larga distancia: Debuta con el paquete Expreso de Año Nuevo Con una experiencia única, el Tren Maya de larga distancia será inaugurado en Año Nuevo (@GobQuintanaRoo y @TrenMayaMX)

El Tren Maya de larga distancia será inaugurado durante una experiencia llamada “El Expreso de Año Nuevo” que durará 4 días, según lo anunció la Gobernadora de Quintana Roo.

Después de 15 meses de retraso debido a que la empresa encargada no había finalizado su configuración, El Tren Maya de larga distancia comenzará sus actividades con una experiencia para celebrar la llegada del Año Nuevo 2026.

Mara Lezama, Gobernadora de Quintana Roo, este 24 de diciembre anunció la inauguración del Tren Maya de larga distancia con “El Expreso de Año Nuevo”, brindando más información sobre este recorrido.

“El viaje comienza con la llegada de los visitantes al Aeropuerto Internacional de Tulum, desde donde se les da la bienvenida a uno de los destinos más emblemáticos del Caribe mexicano”, fue lo mencionado por la Gobernadora.

El Tren Maya de larga distancia, dentro de sus espacios, contará con cafetería, restaurante, espacios para personas con discapacidad, camarotes para disfrutar de privacidad los cuales cuentan con camas y se dividirá en clase turista y primera clase.

“El Expreso de Año Nuevo” iniciará el 29 de diciembre y finalizará el 1 de enero del 2026, con una duración de 4 días y 3 noches.

¿Qué incluye “El Expreso de Año Nuevo”?

La experiencia iniciará en Tulum, donde te podrás hospedar en el Hotel Mundo Maya, disfrutando de una cena de bienvenida.

Mientras que, al día siguiente, con un desayuno incluido, recorrerás la zona arqueológica de Tulum y el Museo Regional de la Costa Oriental antes de trasladarte en el Tren Maya Regular a Cancún.

Ahí, gozarás de todo un día para descansar, pues en el tercer día, durante el 31 de diciembre, abordarás el nuevo Tren Maya Larga Distancia rumbo a Mérida para disfrutar de una cena y un brindis de Año Nuevo.

En el último día del recorrido, comenzarás el 2026 con el primer amanecer del año en Puerto Progreso, para después disfrutar de un desayuno y la visita al Museo del Meteorito.

¿Cuánto cuesta la experiencia de “El Expreso de Año Nuevo”?

La gobernadora expresó que esta experiencia en Año Nuevo, sobre el Tren Maya de larga distancia, contará con diferentes precios, aunque no especificó cuáles.

No obstante, durante una Mañanera, Óscar David Lozano, director general del Tren Maya, precisó que “El Expreso de Año Nuevo” de dos paquetes por persona:

Paquete básico: Desde $22,998.00 pesos mexicanos

Desde pesos mexicanos Paquete premium: Desde $28,997.00 pesos mexicanos

Aunque ambos incluirán vuelos, hospedaje, actividades, entradas, algunos alimentos, traslados terrestres, brindis a bordo y cena de Año Nuevo en Mérida, se desconoce cuáles serán las diferencias entre cada paquete.

Por lo que, si te interesa ser una de las personas en vivir este recorrido, podrás cotizarlo de manera personal vía teléfono directo, por correo electrónico o WhatsApp, los cuales podrás consultar en la página oficial del Tren Maya.