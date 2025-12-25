Cuida tu salud, come menos en esta cena de fin de año

Cena Navideña Para cuidar tu salud estos últimos días de fiestas decembrinas, procura usar platos medianos con pequeñas porciones de alimentos, evita bebidas azucaradas y baila mucho para quemar calorías

A una semana de concluir el año, y con ello, dar fin a las fiestas decembrinas, miles de personas todavía tienen la importante oportunidad de comenzar a modificar hábitos alimenticios que les ayude a no seguir ganando peso y con ello, quizá dar marcha atrás en el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2.

En entrevista con Crónica, la nutrióloga Mónica Hurtado, de la asociación “Quiero Saber Salud enfatizó que en la recta final de este año, las personas interesadas en comenzar a cuidar su salud antes de que concluya este 2025 e incluso, como parte de los llamados propósitos de año nuevo, pueden implementar cambios desde este momento.

“Para poder disfrutar de lo que resta de las fiestas navideñas sin arriesgar la salud, en Quiero Saber Salud se ha desarrollado la dinámica`Rompe la Piñata de los Mitos de la Alimentación´, con el mensaje de que si la gente entiende que con una dieta balanceada, suficiente, inocua y equilibrada, va a poder comer de todos los alimentos pero con moderación, que es lo que nos hace falta a muchos mexicanos.

Somos de la cultura en la que comemos mucho de todo así que el primer mito a romper es que no podemos comer de todos los alimentos, y la realidad es que sí podemos hacerlo siempre que sea con moderación”, aseveró.

Al respecto subrayó medidas tan simples como que al ponche no se le ponga piloncillo, o tal vez sólo la mitad y usar algún edulcorante, o de plano hacerlo sin azúcar, piloncillo ni edulcorante y que las personas lo preparen a su gusto

También recomendó con los productos envasados, que buscan facilitar la cocción, la conservación o quizás hasta rapidez al momento de preparar los alimentos, “aprender cómo incorporarlos en la cocina, y si se usan ciertos productos, entonces limitar el uso de la sal añadida”, compartió.

Mónica Hurtado reconoció que hoy en día no se pueden dar recomendaciones prohibitivas, primero porque comer es un placer, nada más hay que saber disfrutar con moderación, como ocurre con el consumo de la sal, que es un mineral importante para el organismo, “lo malo son los excesos en los que hemos caído”.

Se sabe, sostuvo que las personas que reciben un acompañamiento pueden tener una mejor interpretación de las etiquetas de muchos productos, tener decisiones más informadas.

Asimismo, señaló que a la fecha, todavía muchas personas creen que ir con un nutriólogo es un artículo de lujo, sin embargo, no es así, porque, aprenden a implementar cambios en sus estilos de vida importantes. Saben cómo cuidar su cuerpo y no le va a dar flojera por ejemplo estar haciendo un cálculo diario de la sal o el azúcar que consumen, al tiempo que resaltó la relevancia de tener estos conocimientos, si se toma en cuenta que en el país, dijo, alrededor de 14 millones de personas viven con diabetes tipo 2, condición que se puede evitar con acciones como evitar el sobrepeso y obesidad, evitar el sedentarismo, y hábitos alimenticios saludables y equilibrados.

En los próximos días, indicó, después de la cena de Navidad y con la tradición del recalentado, que podría durar varios días, dependiendo de la cantidad de cena restante en cada familia, Mónica Hurtado recomendó utilizar platos medianos, servir porciones pequeñas, ya que, insistió “se puede comer de todo, siempre que sea con moderación”.

“Es importante tomar en cuenta todos estos aspectos y no incurrir en ideas equivocadas de que `al fin es Navidad´, o `al fin es año nuevo´, porque la diabetes no solo se da en Navidad sino que nos acompaña todo el tiempo”.

Para quienes ya viven con diabetes, recomendó, hay que tratar bien a la enfermedad para evitar tener mayores complicaciones y quienes están en riesgo de desarrollar esta enfermedad, todavía están a tiempo de implementar cambios en sus estilos de vida y en su alimentación para evitar que evolucione a diabetes, resaltó.

La nutrióloga resaltó que en estas fechas decembrinas, la personas en promedio suelen aumentar de peso hasta 4.5 kilogramos en toda la temporada, porque las personas comen más y se mueven menos, y para quienes mantienen sus hábitos saludables, en promedio tienden a subir de peso alrededor de dos kilogramos.

Ante ello, además de los platos medianos, pidió poner atención a las bebidas si son naturales no añadir demasiada azúcar, procurar las bebidas azucaradas de marca, “y si se puede mantener el hábito del baile, mucho mejor, porque así queman parte de las calorías que se consumieron durante la cena”.