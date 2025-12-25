Detienen en Veracruz al periodista Rafael León Segovia; lo acusan de terrorismo y encubrimiento

El reportero de nota roja Rafael León Segovia, conocido también como “Lafita León”, fue detenido el pasado 24 de diciembre por autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, acusado de terrorismo, encubrimiento y delitos contra instituciones de seguridad pública, según informó la dependencia estatal y medios locales.

La aprehensión se llevó a cabo por la mañana en una orden judicial ejecutada en la colonia Benito Juárez Norte, en el municipio de Coatzacoalcos, donde el periodista se desempeñaba profesionalmente cubriendo hechos de seguridad, violencia y sucesos policiacos. Elementos de la Policía Ministerial, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, participaron en el operativo para cumplimentar el mandato.

La orden de aprehensión fue emitida por un juez del Juzgado Primero de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, y contemplaba los cargos mencionados en contra de León Segovia. Tras su detención, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, donde se definirá su situación jurídica durante la audiencia inicial.

Los delitos imputados incluyen terrorismo, lo que representa un señalamiento grave que podría implicar afectaciones a la seguridad del Estado, así como encubrimiento por favorecimiento y cargos contra instituciones de seguridad pública. Hasta ahora, la Fiscalía no ha difundido públicamente los detalles específicos que sustentan las acusaciones, ni ha explicado cómo se relacionan los hechos con la labor periodística del comunicador.

La detención de un periodista ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y de la libertad de expresión. La organización Artículo 19 México y Centroamérica documentó el caso y exhortó a las autoridades veracruzanas, en particular a la FGE, a respetar el debido proceso y a abstenerse de criminalizar la labor periodística, en conformidad con los estándares nacionales e internacionales sobre libertad de expresión.

Además, Artículo 19 pidió a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas evaluar de inmediato el nivel de riesgo que enfrenta León Segovia, con el objetivo de garantizar medidas de protección que salvaguarden su integridad física y el ejercicio de su oficio sin represalias.

Por su parte, la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos (APEC) y la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas de la región expresaron su preocupación por la situación legal del reportero y pidieron que las autoridades informen con claridad sobre los cargos y permitan el acceso a una defensa legal adecuada.

Veracruz es considerado uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo en México, con múltiples agresiones y muertes de comunicadores en años recientes. La detención de León Segovia se suma a un contexto de tensión donde defensores de la libertad de prensa han llamado a reforzar las garantías legales para proteger a los trabajadores de los medios.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha detallado si el arresto está directamente relacionado con su trabajo periodístico ni se han difundido los elementos probatorios que motivaron la acusación, por lo que el caso continúa bajo investigación y seguimiento judicial.