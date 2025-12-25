La CFE concluye el 2025 con un total acumulado de 22,896.97 km de fibra óptica en todo el país (Moisés Pablo Nava)

Este año concluirá para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con un total acumulado de22,896.97 km de fibra óptica instalada en la Red Nacional de Acceso y Agregación (RENAyA), gracias su infraestructura de 5,229 torres de telecomunicaciones instaladas alcanza la cobertura en 101,111 localidades y 2,452 municipios de las 32 entidades de la República, beneficiando hasta 118,869,273 habitantes para brindar conectividad móvil con tecnología LTE en todo el país.

Como parte de la ampliación del servicio que brinda la Comisión, esta año la Mtra. Emilia Calleja Alor, Directora General suscribió Convenios de Colaboración con el IMSS Bienestar y la Secretaría de Educación Pública mediante los cuales fue posible instalar 3,180Puntos de Acceso a Internet Gratuito (PAIG) en clínicas del IMSS Bienestary3,483 en tele escuelas de todo el país, por lo que, gracias a esa colaboración institucional, actualmente se cuenta con un total de 109,212 PAIG en sitios públicos de todo el país.

En octubre, la CFE desplegó un operativo especial en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz en el que se revisaron 193 torres de telefonía móvil y 984 puntos de acceso a internet gratuito en 66 municipios, aunado a que se entregaron 13,000 tarjetas SIM celulares para coadyuvar al fortalecimiento de la comunicación de la población ante la situación de emergencia.

Respecto al servicio de telefonía móvil que se brinda desde el 2022, a la fecha se han activado de manera acumulada 3,321,505 líneas, especialmente en esquemas de prepago y como parte del programa de conectividad para el bienestar.

Al cierre del ejercicio 2025 se proyecta alcanzar una cobertura celular y de acceso a internet gratuito, entre la Red Compartida CFE-Altán, del 94.33% de la población.