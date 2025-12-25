Navidad con niebla, lluvias intensas y temperaturas bajo 0: alertan por riesgos en carreteras y vuelos

Este 25 de diciembre estará marcada por bancos de niebla, lluvias intensas y ambiente frío en gran parte del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que emitió una alerta por condiciones adversas que podrían afectar traslados por carretera, operaciones aéreas y actividades al aire libre.
El organismo informó que un nuevo frente frío, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, provocará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de rachas de viento de hasta 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.
Niebla persistente en zonas clave
Uno de los principales riesgos durante esta jornada festiva será la formación de bancos de niebla, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día, lo que podría reducir significativamente la visibilidad.
El SMN advirtió que estas condiciones persistirán en municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, en Baja California, así como en zonas altas del Valle de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y regiones montañosas del centro y sur del país.
Lluvias fuertes y riesgo de inundaciones
Las precipitaciones más intensas se concentrarán en:
- Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
Estas lluvias podrían ocasionar incremento en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones, principalmente en zonas urbanas y serranas. También se prevén lluvias fuertes en Puebla, Campeche y Quintana Roo, así como chubascos en estados del centro y sureste.
Posible nieve o aguanieve en Baja California
El frente frío también abre la posibilidad de un escenario invernal con probable caída de nieve o aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California, acompañada de ambiente muy frío y vientos fuertes.
Frío matutino y contraste térmico
Durante la madrugada de Navidad se esperan temperaturas bajo cero y heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, mientras que otras regiones del país experimentarán un marcado contraste térmico, con ambientes templados a cálidos por la tarde, especialmente en costas del Pacífico y la península de Yucatán.
Recomendaciones
Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan:
- Extremar precauciones al conducir en zonas con niebla o lluvia
- Evitar cruzar ríos o calles inundadas
- Consultar el estado de vuelos y carreteras antes de viajar
- Mantenerse informados a través de canales oficiales del SMN y Protección Civil
⚠️ Evitar conducir de noche. Durante este periodo vacacional, se recomienda utilizar la luz del día para los traslados en carretera. 🛣️🌅
La falta de luz natural:
1️⃣ Reduce la visibilidad.
2️⃣ Incrementa la exposición a riesgos en los caminos.
La prevención es la mejor…