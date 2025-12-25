Navidad con niebla, lluvias intensas y temperaturas bajo 0: alertan por riesgos en carreteras y vuelos

Tren Interurbano en Santa Fe. "El Insurgente" cruzando la zona de Santa Fe, Ciudad de México bajo la niebla. (Tamara Ramírez Villegas)

Este 25 de diciembre estará marcada por bancos de niebla, lluvias intensas y ambiente frío en gran parte del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que emitió una alerta por condiciones adversas que podrían afectar traslados por carretera, operaciones aéreas y actividades al aire libre.

El organismo informó que un nuevo frente frío, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, provocará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de rachas de viento de hasta 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Niebla persistente en zonas clave

Uno de los principales riesgos durante esta jornada festiva será la formación de bancos de niebla, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día, lo que podría reducir significativamente la visibilidad.

El SMN advirtió que estas condiciones persistirán en municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, en Baja California, así como en zonas altas del Valle de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y regiones montañosas del centro y sur del país.

Imagen de satélite GOES -19, muestra zonas con #Nieblas. pic.twitter.com/u9A7iH9soc — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 25, 2025

Lluvias fuertes y riesgo de inundaciones

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en:

Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Estas lluvias podrían ocasionar incremento en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones, principalmente en zonas urbanas y serranas. También se prevén lluvias fuertes en Puebla, Campeche y Quintana Roo, así como chubascos en estados del centro y sureste.

Posible nieve o aguanieve en Baja California

El frente frío también abre la posibilidad de un escenario invernal con probable caída de nieve o aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California, acompañada de ambiente muy frío y vientos fuertes.

Frío matutino y contraste térmico

Durante la madrugada de Navidad se esperan temperaturas bajo cero y heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, mientras que otras regiones del país experimentarán un marcado contraste térmico, con ambientes templados a cálidos por la tarde, especialmente en costas del Pacífico y la península de Yucatán.

Recomendaciones

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan:

Extremar precauciones al conducir en zonas con niebla o lluvia

Evitar cruzar ríos o calles inundadas

Consultar el estado de vuelos y carreteras antes de viajar

antes de viajar Mantenerse informados a través de canales oficiales del SMN y Protección Civil