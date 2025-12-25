Pensión Bienestar: ¿En qué meses serán los pagos a adultos mayores en 2026? Conoce cuáles son los meses en los que estarás recibiendo el pago de tu Pensión para el Bienestar este 2026 (Unsplash y Gobiero de México)

Se acerca el inicio del 2026 y, junto con el año, comenzarán los pagos de la Pensión Bienestar para adultos mayores. Aquí te decimos cuáles serán los meses en los que deberás esperar un depósito correspondiente a este apoyo.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa promovido por el Gobierno de México con el objetivo de mejorar la situación de protección social de toda la población adulta mayor de 65 años o más de edad.

De acuerdo con Programas para el Bienestar, en 2025 13.2 millones de adultos mayores se beneficiaron este año con 484 mil 483 millones de pesos, mientras que para el 2026 se espera que 32 millones de familias reciban un billón de pesos a través de los diferentes programas sociales financiados por el Gobierno de México.

El apoyo consta de un depósito bimestral de $6,200 pesos mexicanos, aunque ya se confirmó que para el 2026 se espera un aumento a este pago relacionado con la inflación, sin que se haya especificado la nueva cantidad.

Dado que el último pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores se realizó en noviembre, el siguiente depósito se realizará en enero de 2026.

¿En qué meses serán los pagos de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores en 2026?

Los depósitos a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores se realizan de manera bimestral, por lo que el primer pago del año de este apoyo social será en enero.

Por lo que, estos son los meses en los que deberás esperar un pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores este 2026:

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiembre

Noviembre

¿Cuándo depositan la pensión a Adultos Mayores?

Enero de 2026 comenzará con el depósito de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y, aunque se desconoce si este pago incluirá el aumento confirmado por las autoridades, aquí te presentamos el posible calendario de pagos de enero.

Como el 1 de enero es considerado inhábil y los depósitos únicamente se realizan en días laborables, el inicio de los pagos comenzará hasta el viernes 2 de enero: