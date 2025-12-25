Profeco hace llamado a usuarios a acudir a revisión de 5 mil 937 vehículos de Mazda Motor

Profeco comparte llamado a revisión de Mazda Motor de México para 5 mil 937 vehículos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió el llamado emitido por Mazda Motor de México para que usuarios de los 5 mil 937 vehículos modelo CX70 año 2025 y modelo CX90 año 2024 2025 acudan a revisión debido a una falla en el software del Módulo de Control de la Carrocería (BCM).

Debido a este fallo el indicador de combustible del cuadro de instrumentos muestre un nivel superior al contenido en el tanque, por lo que el automóvil podría quedarse sin combustible durante la conducción provocando que el motor se detenga y que no pueda arrancar el vehículo.

El comunicado indica que la empresa automotriz inspeccionará la unidad y, en caso necesario, actualizará el software, sin costo para las personas afectadas, la vigencia de la campaña es indefinida.

De acuerdo con la automotriz, hasta el 17 de octubre pasado no cuenta con reportes de materialización de daños o lesiones derivados de este llamado a revisión.

Se han dispuesto como medios de contacto el teléfono 800 01 62932, el sitio web https://www.mazda.com/ y la liga directa del llamado a revisión https://www.mazda.mx/mi-mazda/programas-servicio.