Río atmosférico entrará este viernes 26 de diciembre a México: ¿Qué estados afectará? El río atmosférico provocará bajas temperaturas en diferentes estados de México, aquí te decimos cuáles serán (Crisanta Espinosa Aguilar)

Este viernes 26 de diciembre, un nuevo frente frío núm. 24 ingresará a México e interactuará con un río atmosférico, provocando bajas temperaturas a lo largo del país, lluvias y la probable caída de nieve en algunas zonas.

El viernes será un día frío para México, pero principalmente para algunas zonas en las que las bajas temperaturas serán más severas, mientras que otras enfrentarán posibles lluvias, según lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Esto debido a que el frente frío núm. 24 interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la corriente en chorro polar y con un río atmosférico, originando descenso de temperatura.

Mientras que canales de baja presión, junto con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, así como una vaguada y circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, propiciarán chubascos y lluvias.

¿Qué estados se verán afectados por el río atmosférico?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el río atmosférico en interacción con el frente frío núm. 24 generará un descenso de temperaturas en el noroeste, con probable caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Asimismo, estos son los estados que presentan probabilidad de lluvia debido a los diferentes eventos meteorológicos sucediendo en el país:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes:

Chiapas

Oaxaca

Chubascos con lluvias puntuales fuertes:

Baja California

Guerrero

Veracruz (Olmeca)

Tabasco

Intervalos de chubascos:

Baja California Sur

Sonora

Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán)

Veracruz (Totonaca, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas)

Estado de México

Morelos

Yucatán

Campeche

Quintana Roo

Lluvias aisladas:

Chihuahua

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Nautla)

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

Michoacán

Colima

Jalisco

¿Qué es un río atmosférico?

Un río atmosférico, el cual afectará este viernes 26 de diciembre a diferentes estados de la República Mexicana, causando bajas temperaturas y posibles lluvias, son regiones en la atmósfera que transportan la mayor parte del vapor de agua fuera de los trópicos.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, cuando los ríos atmosféricos tocan tierra, pueden liberar vapor de agua en forma de lluvia o nieve y, dependiendo de su tamaño, serán las intensidades de la lluvia.

Asimismo, menciona que el río atmosférico promedio puede llegar a transportar una cantidad de vapor de agua equivalente a la desembocadura del río Misisipi en Estados Unidos.