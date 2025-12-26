Buscan senadores prohibir uso de celulares y tabletas en escuelas de educación básica

Niños usando una tablet en el aula Niños usando una tablet en el aula (CANCÚN, QUINTANA ROO, 18ENERO2016.- Padres de familia y maestros de escuelas de cancún, mencionan que las tabletas digitales entregadas por la SEP a mas de 10 mil niños en Benito Juarez (Cancun) no cumplen con las necesidades requeridas ya que los aparatos dejan de funcionar y colapsan si la batería baja a menos del 60 por ciento de carga, y en 15 escuelas de esta ciudad se carece de internet lo que impide que alumnos y maestros puedan realizar de manera eficiente las actualizaciones a los programas preinstalados por las secretaria. FOTO: ELIZABETH RUIZ /CUARTOSCURO.COM/Elizabeth Ruiz)

Senadores buscan prohibir el uso de teléfonos celulares, tabletas electrónicas, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo móvil personal durante la jornada escolar de educación básica , salvo en casos de emergencia o necesidades educativas especiales.

Asimismo, se autoriza al personal docente y directivo a retener los dispositivos móviles de las y los educandos durante el horario escolar, para garantizar el cumplimiento de esta disposición, devolviéndolos al término de la jornada.

Con ello se pretende proteger el derecho de la niñez a una educación de calidad en un entorno sano, equilibrado y libre de riesgos digitales, tales como el ciberacoso, la exposición a contenidos inapropiados y la dependencia psicológica a la conectividad constante.

“De esta manera, se promueve una escuela más enfocada, solidaria y participativa, en la que la tecnología ocupe el lugar que le corresponde: un apoyo complementario y no un sustituto de la presencia, la atención y la palabra”, explicó el coordinador del PT en el Senado, Alberto Anaya

El senador aclaró que la medida propuesta no busca limitar el progreso, sino resguardar el desarrollo cognitivo, emocional y social de las nuevas generaciones, asegurando que el aprendizaje ocurra en un entorno que fomente la curiosidad, la empatía y el respeto mutuo.

Anaya Gutiérrez detalló que la propuesta responde a una realidad cada vez más visible en las aulas mexicanas: el reto de recuperar el papel de la escuela como espacio de atención plena, reflexión y desarrollo humano integral.

“Con esta propuesta se busca fortalecer el proceso educativo mediante la recuperación de ambientes libres de distracciones tecnológicas, favoreciendo la concentración, la lectura, el pensamiento crítico y la interacción humana directa entre estudiantes y docentes”, mencionó.

El líder del Partido del Trabajo en el Senado afirmó que establecer límites claros respecto al uso de dispositivos móviles,

“Creemos que la educación es el instrumento más poderoso para construir una sociedad justa, libre y solidaria. Nuestra causa es la de los niños, los jóvenes y los maestros de México. Prohibir el uso de celulares en las escuelas no es un castigo, es una defensa del tiempo, de la atención y de la infancia”,recalcó