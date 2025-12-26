Lev Tahor: así es la secta de Yoel N, el rumano arrestado en México por trata de personas

Lev Tahor Yoel N, hombre rumano detenido en México era un líder del Lev Tahor, secta señalada por trata de personas y delincuencia organizada.

Una nueva historia sobre un presunto grupo religioso que se dedica a la trata de personas surgió en plena temporada navideña. Este 25 de diciembre, la Fiscalía General de la República ( FGR) dio prisión preventiva oficiosa a Yoel N, ciudadano rumano señalado por delincuencia organizada ligado al Lev Tahor, un a secta dedicada a cometer este tipo de actos en México y otras partes del mundo.

La FGR) informó que un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra Yoel Alter (identificado también como Yoel “N”), un ciudadano de origen rumano presuntamente integrante de la secta Lev Tahor, vinculado a una investigación por delincuencia organizada en la modalidad de trata de personas bajo la hipótesis de matrimonios forzados de menores de edad.

Según las autoridades mexicanas, Alter habría sustraído menores de edad de sus lugares de origen con la finalidad de obligarlos a contraer matrimonio con adultos dentro de la misma agrupación, conducta por la cual se cumplimentó una orden de aprehensión en el estado de Chiapas, donde se concentraban labores de inteligencia e investigación.

¿Qué es el Lev tahor y de qué se les acusa?

Lev Tahor (que significa corazón puro en hebreo) es una organización religiosa ultra ortodoxa fundada en 1988 en Jerusalén por Shlomo Helbrans, identificada por autoridades y medios especializados como un grupo con prácticas extremas y polémicas.

El grupo sigue una interpretación rígida de prácticas judías, con normas de vestimenta estrictas y vida comunitaria aislada. Ha sido descrito en múltiples informes oficiales como una comunidad que promueve matrimonios entre menores y adultos, mantiene a sus miembros aislados del mundo exterior y, según denuncias, ha incurrido en abuso y negligencia de menores, secuestros y prácticas de control coercitivo.

Lev Tahor ha estado bajo escrutinio de diversas autoridades alrededor del mundo durante décadas:

En 2024, líderes de Lev Tahor fueron sentenciados en el Distrito Sur de Nueva York por delitos de secuestrar menores y explotación sexual infantil, en un caso donde se demostró que los perpetradores trasladaron a niños desde Estados Unidos a México para facilitar matrimonios con adultos y permitir relaciones sexuales ilegales.

¿En qué países opera el Lev Tahor?

Lev Tahor ha operado en múltiples países a lo largo de más de tres décadas. Históricamente ha tenido presencia en:

Israel (origen y lugar de operaciones iniciales)

Estados Unidos (especialmente en Nueva York)

Canadá

Guatemala

México

Colombia (reciente intervención)

Las autoridades internacionales han documentado que la secta se desplaza frecuentemente y busca establecer comunidades en zonas con menor supervisión estatal, lo que ha dificultado las investigaciones y favorecido la continuidad de prácticas denunciadas.

La detención de Yoel Alter en México se enmarca dentro de una serie de acciones internacionales contra Lev Tahor, enfocadas en combatir trata de personas, abuso de menores y matrimonios forzados, delitos que diversas autoridades han perseguido en varios países con operativos, rescate de menores y procesos penales de sus líderes. La investigación en México continúa y se espera que las autoridades federales aporten más detalles conforme avance el proceso judicial.