Médico pediatra, toca el violín para sus pacientes

Médico pediatra toca el violín a sus pacientes El doctor Christoph Claus Peter Clausen Strate, médico pediatra en el Hospital General Regional No. 1, del IMSS, deleita a pacientes pediátricos hospitalizados, a quienes toca el violín en estas fechas navideñas

El doctor Christoph Claus Peter Clausen Strate, médico pediatra en Cuernavaca, Morelos, se ha distinguido, por llevar un poco de alegría a sus pacientes pediátricos en aquella localidad, en plena temporada navideña.

Mientras que millones de familias disfrutan de las fiestas decembrinas en el calor de hogar con la familia reunida, el galeno extranjero regala parte de su tiempo para que sus pacientes pediátricos hospitalizados, sientan un poco de alegría, mientras permanecen en la cama del hospital y los deleita tocando algunas piezas en su violín.

Y es que, el médico Christoph Claus Peter Clausen Strate, quien presta sus servicios en el Hospital General Regional No. 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha ganado notoriedad por su entrega y compromiso profesional en la atención a sus pacientes pediátricos, pero también por su enorme calidad humana, ya que aprovecha la temporada decembrina para llevar un poquito de paz y tranquilidad en las salas de atención médica.

Por unos instantes, el doctor Peter Clausen Strate deja el estetoscopio, sale de su consultorio y acude a las salas de hospitalización, en donde, vestido con su distintiva bata blanca, deleita a sus pequeños pacientes tocándoles el violín.