Uvas de temporada para Año Nuevo: Profeco revela beneficios, variedades y cuánto cuestan en México

Uvas para Año Nuevo Además de ser parte de la tradición, la uva aporta beneficios a la salud y tiene precios muy distintos según la variedad y el lugar de compra, de acuerdo con un análisis de Profeco realizado en diciembre. (Michael Balam Chan)

Dulces, en racimos y protagonistas de la mesa decembrina, las uvas no solo simbolizan los deseos de Año Nuevo, también son un alimento con alto valor nutricional y con precios que pueden variar hasta más del doble, según la variedad y el establecimiento donde se compren de acuerdo con información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Este fruto, cuya presencia en México se remonta a la llegada de los misioneros españoles y al impulso de la viticultura, se consume fresco y también se utiliza para la elaboración de vinos, destilados, jugos, conservas, vinagres e incluso aceite de pepita, empleado tanto en la cocina como en la cosmética.

Tipos de uvas

En su Guía de Consumo de la Revista del Consumidor correspondiente a diciembre, Profeco clasifica a la uva según su uso:

Uva fruta : se come fresca, carnosa y con o sin semilla.

: se come fresca, carnosa y con o sin semilla. Uva pasa : es la que se obtiene tras un proceso de deshidratación.

: es la que se obtiene tras un proceso de deshidratación. Uva industrial que es más ácida, se destina a vinos, jugos y jaleas.

En términos de producción, durante 2024 México registró 499 mil 140 toneladas de uva, de las cuales casi el 80 por ciento correspondió a uva fruta. En Sonora, Zacatecas y Jalisco se mantienen como los principales estados productores, mientras que nueve de cada diez toneladas exportadas tienen como destino Estados Unidos.

¿Donde comprar las mejores uvas, según Profeco?

En el apartado Quién es Quién en los Precios, Profeco reportó que la uva globo o red globo tuvo un precio promedio nacional de 89.57 pesos por kilo. Los precios más bajos se localizaron en Alsuper Coss, en Saltillo, Coahuila, con 36.90 pesos; Ley La Paz, en Baja California, con 39.90 pesos; y Chedraui Cancún, con 49.90 pesos.

En contraste, los precios más altos se detectaron en la Tienda UNAM, en Coyoacán, Ciudad de México, con 122.13 pesos y en mercados de Campeche y Villahermosa, donde superaron los 110 pesos por kilo.

La uva Thompson o blanca sin semilla presentó un precio promedio de 102.17 pesos por kilo. La opción más económica se encontró en Ley La Paz, Baja California, con 59.90 pesos, mientras que los precios más elevados alcanzaron los 160 pesos por kilo en mercados de Guadalajara, Mérida, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez y Veracruz, además de tiendas como H-E-B en León, Guanajuato.

En el caso de la uva roja sin semilla, el precio promedio fue de 90.67 pesos por kilo. Los costos más bajos se ubicaron en Chedraui Cancún, con 49.90 pesos, y en mercados de Morelia y Ciudad Juárez. Los precios más altos llegaron hasta los 149 pesos por kilo en tiendas de León, Guanajuato, Cancún y la Ciudad de México.

Beneficio nutricional de la uva

Desde el punto de la salud y de acuerdo con el comunicado de la Profeco, la uva destaca por ser un potente antioxidante, su contenido de fibra ayuda al tránsito intestinal como laxante suave y sus taninos, junto con el ácido cafeico, actúan como bactericidas naturales. Además, aporta hidratos de carbono de rápida asimilación, lo que la convierte en una fuente inmediata de energía.

También contiene minerales como potasio, clave para la función muscular y nerviosa; magnesio y calcio, que apoyan la actividad cardiaca y muscular; ácido fólico, importante para la formación de glóbulos rojos y blancos y vitamina B6, relacionada con el buen funcionamiento del cerebro.