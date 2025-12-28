Claudia Sheinbaum invita a conocer actividades deportivas del Parque Ecológico Lago de Texcoco

Claudia Sheinbaum La presidenta de México recorrió el Parque Ecológico de Texcoco

La presidenta Claudia Sheinbaum invitó a la ciudadanía a conocer y participar en las actividades deportivas que hoy se desarrollan en el Parque Ecológico Lago de Texcoco, convertido en área natural protegida.

Desde el propio parque, acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, la mandataria subrayó el giro de fondo que tuvo este territorio, que pasó de proyecto aeroportuario inviable a pulmón ambiental y deportivo de 14 mil hectáreas al servicio de la población.

¿Qué hay en el Parque Ecológico Lago de Texcoco?

En su mensaje difundido en redes sociales, Sheinbaum destacó que el Parque Ecológico Lago de Texcoco alberga campos donde se practican disciplinas como beisbol, futbol y futbol americano, además de contar con un gimnasio que ya se encuentra en funcionamiento. Se trata, explicó, de espacios poco conocidos por la mayoría de la población, pese a su extensión y potencial como punto de encuentro comunitario.

La presidenta anunció que a partir de enero se abrirán nuevas inscripciones para que equipos y personas interesadas puedan integrarse a las actividades deportivas del parque. El objetivo, dijo, es ampliar el acceso y fomentar el uso cotidiano de estas instalaciones como parte de una política de bienestar vinculada al deporte, la recreación y el cuidado del entorno.

Sheinbaum recordó que en el lugar donde estaba previsto construir un aeropuerto con serios riesgos estructurales, hoy existe un espacio de recuperación ambiental con zonas de lago y áreas abiertas al público. La jefa del Ejecutivo subrayó que la decisión de apostar por un parque ecológico evitó problemas mayores y permitió consolidar un proyecto con beneficios directos para millones de personas.

Desde su perspectiva, este cambio redefinió la relación entre infraestructura, medio ambiente y desarrollo urbano en la zona metropolitana.

La mandataria mexicana enfatizó que Parque Ecológico Lago de Texcoco tiene un impacto directo en la calidad de vida de los habitantes del oriente del Estado de México, así como de quienes viven en la Ciudad de México.

Sheinbaum cerró su recorrido destacando el sitio como un lugar extraordinario, capaz de articular bienestar social y recuperación ambiental en una de las regiones con mayor densidad poblacional del país.