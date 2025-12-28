Confirma gobernador de Oaxaca al menos 15 heridos tras descarrilamiento de tren interoceánico

Descarrilamiento del Tren Interoceánico

En un reporte preliminar, el l gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, confirmó al menos 15 personas lesionadas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en el Istmo de Tehuantepec, en el tramo correspondiente a Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.

Sin embargo se desconoce el estado de salud de las personas lesionadas en el accidente ferroviario.

“De manera preliminar, se reportan 15 personas lesionadas, quienes fueron atendidas de forma inmediata, conforme a los protocolos de emergencia, y canalizadas para su valoración médica correspondiente”, detalló el mandatario estatal

En su cuenta de X, Jara detalló que en seguimiento al evento ferroviario ocurrido en la jurisdicción de Asunción Ixtaltepec, se instaló de manera inmediata un módulo operativo de atención a la emergencia, en un trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal, Semar, Guardia Nacional.

Reafirmó su respaldo y acompañamiento a las personas afectadas y sus familias para lo cual se mantendrá el seguimiento permanente, en coordinación con las autoridades federales y municipales, hasta la atención integral de la situación.

Fue alrededor de las 11:00 horas de este domingo que la Secretaria de Marina informó sobre el descarrilamiento de la máquina principal del Tren Interoceánico a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, con 241 personas a bordo.

Personas ayudan a lesionados en el descarrilamiento del Tren Interoceánico

La Secretaría de Marina informó que el evento ferroviario se registró sobre la Línea Z, a la altura de Nizanda, donde viajaban 241 personas pasajeras y 9 integrantes de la tripulación, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones, y se presentó el descarrilamiento de la máquina principal.

Detalló que se instaló de manera inmediata un módulo operativo de atención a la emergencia, mediante un trabajo coordinado entre autoridades estatales, municipales y federales, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), Caminos y Puentes Federales (Capufe)con el objetivo de atender de manera oportuna la emergencia y salvaguardar la integridad de la población.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se encuentra atenta a los trabajos para atender a los usuarios con apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Gobierno del estado de Oaxaca.