Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca: Semar confirma 13 muertos y 98 heridos

Tren Interoceánico El accidente causó 13 muertos en Oaxaca (Fotógrafo Especial)

El descarrilamiento del tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec dejó un saldo trágico en Oaxaca. La Secretaría de Marina (Semar), responsable de la operación del sistema ferroviario, confirmó que el accidente ocurrido en la Línea Z, en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, provocó la muerte de 13 personas y dejó 98 más lesionadas, de un total aproximado de 250 pasajeros.

El convoy, integrado por dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros, sufrió el percance en territorio zapoteca, a la altura de la comunidad de Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec. De acuerdo con la información oficial, el descarrilamiento se originó en la máquina principal durante el trayecto.

Saldo oficial del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

La Semar detalló que, tras el accidente, 13 personas murieron, 139 personas resultaron ilesas, mientras que 98 registraron algún tipo de lesión. De estas últimas, 36 permanecen hospitalizadas bajo observación médica y el resto fue atendido sin que presentaran heridas de gravedad.

La dependencia expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que el apoyo a los afectados se brinda con responsabilidad, transparencia y apego a la ley, en tanto avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que giró instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal; también los delegados de IMSS e IMSS-Bienestar.

FGR abre carpeta de investigación por descarrilamiento de tren Interoceánico

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que luego de los hechos ocurridos en el Corredor Interoceánico, se inició una carpeta de investigación para conocer las causas de lo sucedido.

La fiscal detalló que agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la Agencia de Investigación Criminal se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas.