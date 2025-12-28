Diabetes y envejecimiento incrementan los casos de cataratas

cataratas, aumento de casos Diabetes y envejecimiento poblacional han ocasionado un importante incremento de casos en personas con cataratas, incluidos adultos jóvenes de 45 años que viven con esta enfermedad crónico-degenerativa (La Crónica de Hoy)

El número de casos de personas que presentan cataratas oculares ha registrado un incremento a nivel global, ante el incremento del envejecimiento de la sociedad, al crecimiento de la población, así personas que viven con diabetes mellitus, y de manera adicional, a la exposición prolongada a los rayos solares sin protección.

Así lo destacó la responsable de la Clínica de Optometría de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León, de la UNAM, Georgina Soto Cruz, quien sostuvo que la catara es la opacidad del lente cristalino que ocurre cuando las proteínas cambian sus características y causan visión borrosa.

“Es como si viéramos a través de una ventana sucia o empañada, -explicó-, pareciera como si existiera neblina lo que también transforma la percepción de los colores como si fueran menos intensos”.

En este sentido, detalló que en algunos casos se presenta dificultad para mirar de noche o se necesita más luz para leer. De la misma forma, algunos pacientes con esa afección refieren que las imágenes se ven opacas o amarillentas, incluso distorsionadas.

Soto Cruz señaló que las alteraciones en las proteínas del cristalino ocurren en todas las personas de manera normal; no obstante, en quienes tienen diabetes ocurren de forma acelerada, “hay quienes viven con diabetes y catarata a los 45 años de edad, desde muy jóvenes tienen alteraciones del cristalino, razón por la cual es fundamental que factores de riesgo como el control de la glucosa se revise por lo menos dos veces al año y lleven un buen control”, resaltó.

Es reversible

Reiteró que las cataratas siguen siendo la principal causa de ceguera y pérdida de visión en el mundo, sin embargo, se trata de una enfermedad de los ojos, la cual es reversible.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que al corte del 2023, afectan a 94 millones de personas, y la estimación es que 90% de las personas afectadas viven en países de bajos ingresos, donde el acceso a la atención médica es limitado.

En México, 34% de los casos de ceguera se debe a cataratas, lo que impacta a 760 mil seres humanos y genera 47 mil 600 nuevos casos cada año.

Según el artículo de la Revista Nature, “Estimaciones globales sobre el número de personas ciegas o con discapacidad visual por cataratas: un metaanálisis de 2000 a 2020”, publicado en marzo de 2024, “de 1990 a 2020 el recuento de personas ciegas y con MSVI (por sus siglas en inglés: Moderate and Severe Visual Impairment) debido a cataratas, aumentó 29.7 por ciento”.

En el texto se enfatiza que el número de personas con esa condición debido a cataratas ha aumentado en los últimos 30 años, a pesar de una disminución en la prevalencia estandarizada por edad. Esto indica que los programas de tratamiento han sido beneficiosos, pero el crecimiento y el envejecimiento de la población han superado su impacto.

Otro factor de riesgo importante que no se debe dejar de lado, son los rayos ultravioleta que favorecen la presentación de las cataratas, por lo que, recomendó el uso de gorra, lentes oscuros o ambos para proteger al cristalino.

Asimismo, indicó que otros factores que podrían propiciar complicaciones en los ojos, es haber tenido alguna cirugía ocular, un traumatismo; tratamientos de radioterapia en la parte superior del cuerpo; uso de medicamentos como los corticoesteroides; incluso fumar, aunque, reiteró, la cirugía incorpora rápidamente a la sociedad a un paciente, resaltó.