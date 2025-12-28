Exige oposición suspender operaciones tras descarrilamiento de Tren Interoceánico, revisarlo a fondo

Descarrilamiento del Tren Interoceánico

Diputados y senadores del PAN y PRI expresaron su preocupación por el descarrilamiento del Tren Interoceánico y demandaron a la presidenta Claudia Sheinbaum suspender las operaciones en todo el corredor y hacer una revisión exhaustiva de ese transporte.

“Es grave que las obras faraónicas de Andrés Manuel López Obrador, den noticia de accidentes, den noticia de descarrilamiento y pongan en peligro la vida de familias completas”, aseveró el diputado del PAN, Daniel Chimal García.

El panista consideró que el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Nizada, Oaxaca, tiene que servir para frenar operaciones en todo el corredor y hacer una revisión exhaustiva.

“Lo mismo ha sucedido con el Tren Maya, ha tenido descarrilamientos considerables y de riesgos, donde se ha puesto en peligro la vida de muchos pasajeros”.

Esta vez—agregó--, en el Interoceánico, viajaban 241 pasajeros y es necesario realizar una valoración completa de todo el Tren.

Chimal García anunció que junto con una comisión de diputados de oposición e ingenieros, Chimal visitará las estaciones del Interoceánico para valorar el estado de infraestructura

En ese contexto, el panista exigió a la presidenta Sheinbaum, ordenar el freno del Interoceánico y darle vista a la Secretaría Anticorrupción para una auditoría a las obras.

“Ver de quién depende la gestión, quien los construyó, dónde están los contratos ejecutados y los materiales si son de buena calidad”, demandó

A su vez, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve criticó las fallas de “una obra millonaria operada por la Secretaria de Marina” y advirtió que las improvisaciones se pagan.

“Las improvisaciones se pagan… y hoy descarrilan”, acusó

Añorve consideró que los marinos son profesionales de la seguridad marítima y no operadores ferroviarios por naturaleza.

“La responsabilidad es de López Obrador que militarizó la infraestructura creyendo que eso sustituye a la planeación técnica”, aseveró