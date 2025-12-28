Presidenta Sheinbaum lamenta fallecimientos La Presidenta Claudia Sheinbaum lamenta fallecimiento de personas en accidente del tren Interoceánico e instruyó al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales y al subsecretario de DDHH de Gobernación, Arturo Medina a trasladarse al lugar de los hechos para atender a las familias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el fallecimiento de 13 personas debido al accidente del Tren Interoceánico, registrado este domingo a la altura de Nizanda, Oaxaca.

A través de su cuenta en la red social X, @Claudiashein, la jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que un total de 98 personas han sido reportadas como lesionadas, de las cuales cinco, se encuentran de gravedad.

La mandataria puntualizó que “los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec”.

Ante los hechos registrados este domingo, la mandataria Sheinbaum Pardo, giró instrucciones para que el secretario de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles y el subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, se trasladaran al lugar de los hechos para que atiendan a las familias de manera personal, así como los delegados de IMSS e IMSS-Bienestar.

otros funcionarios que se mantienen al tanto de la atención a los heridos, por instrucción presidencial, son el director general de IMSS, Zoé Robledo Aburto, en tanto que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, coordinará las labores.

Asimismo, externó su agradecimiento por el apoyo, al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y su equipo.





IMSS Bienestar difunde lista de personas heridas que están siendo atendidas

Al respecto, el IMSS Bienestar refirió que la atención médica tras el incidente ferroviario en el corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se activaron de inmediato los protocolos de atención a emergencias para garantizar la atención médica oportuna a las personas lesionadas.

En su reporte de las 19 horas, se precisó que la atención hospitalaria se organizó de la siguiente manera: 29 personas lesionadas reciben atención médica en el Hospital IMSS Bienestar de Matías Romero, otras 22 personas lesionadas fueron enviados para su atención en el Hospital IMSS Bienestar de Juchitán.

Asimismo, 11 lesionados más reciben atención en el Hospital IMSS Bienestar de Ixtepec, todos en el estado de Oaxaca.

El instituto dio a conocer un listado de las personas identificadas, de las cuales 21, están recibiendo atención médica en el Hospital IMSS Bienestar de Juchitán: Martha Lidia Santiago Antonio, Liliana del Carmen González Cruz, Nahomi Katerine Ríos Vásquez, Gilberta Josefina Calvo Vásquez, Abigail Lizárraga Arias, María Fernanda Serrano Moreno, Elidia de la Cruz López, Jorge Alberto Hernández,

Además, se identificó a Ximena Ríos, Luis Augusto Kat Canto, Livia A. Alvarado, Akwjo Salazar Rodríguez, Ulises Jáuregui García, Calli Santiago Antonio, Tiare Deyanira Mendoza Hernández, Nelli Rosario Arana Serrano, Mellani Zaragoza Medina, Abril Solórzano Cruz, Víctor Ventral Ordóñez, Miguel Ángel Fabre Bajaron, Patricia Castro Sánchez.

En el Hospital IMSS Bienestar de Ixtepec están siendo atendidos: Gustavo Alejandro del Toro González, Felipe Calvo Chipas, Guadalupe Ruiz Zambrano, María del Carmen Chiñas Reyes.