Se descarrila Tren Interoceánico en Oaxaca con 241 pasajeros a bordo; hay al menos 20 heridos

Tren Interoceánico Se descarrila en Oaxaca (X @EdwinMComunica)

La mañana de este domingo se registró el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. El incidente fue confirmado por la Secretaría de Marina, dependencia responsable de la operación del Tren Interoceánico, a través de sus canales oficiales.

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que están atentos a los trabajos de la Semar para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico.

“Participan SICT, IMSS-Bienestar y el gobierno del estado. Conforme tengamos más datos ampliaremos la información”, informó la mandataria mexicana.

Saldo del descarrilamiento del Tren Interoceánico

Hasta el momento se contabilizan 20 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a hospitales locales para su oportuna atención médica.

La Secretaría de Marina indicó que se realiza el levantamiento de información técnica y operativa para determinar las condiciones del incidente en el Tren Interoceánico en Oaxaca.

Descarrilamiento en la Línea Z del Tren Interoceánico

El percance ocurrió en la comunidad zapoteca de Nizanda, municipio de Asunción Ixtaltepec, sobre la Línea Z, que conecta el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz. De acuerdo con la información oficial, el convoy estaba integrado por dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros.

En el tren viajaban aproximadamente 241 personas usuarias, además de nueve integrantes de la tripulación. La Secretaría de Marina detalló que el descarrilamiento se presentó en la máquina principal durante el recorrido.

Tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de atención y seguridad para las personas a bordo. La Marina informó que se brinda apoyo directo a los pasajeros y que mantiene coordinación con autoridades locales para atender la situación en el lugar de los hechos.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, precisó que el descarrilamiento ocurrió entre las poblaciones de Chívela y Nizanda. Añadió que personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos participa en las labores de apoyo junto con la Secretaría de Marina.