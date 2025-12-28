Video y testimonio de pasajero que viajaba en Tren Interoceánico que se descarriló en Oaxaca

Se descarrila tren Interoceánico El accidente causó la muerte de 13 personas y dejó 98 heridos

El descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, registrado en la Línea Z dejó imágenes y testimonios que permiten reconstruir con mayor claridad la dimensión del accidente ferroviario ocurrido cerca de la comunidad de Nizanda, en Oaxaca. El saldo hasta el momento es de 13 muertos y 98 heridos

Mientras las autoridades federales atendían la emergencia y confirmaban el saldo oficial, un video grabado por uno de los pasajeros comenzó a circular en redes sociales y aportó una mirada directa desde la zona del siniestro.

De acuerdo con la información oficial, el tren estaba conformado por dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. En el momento del incidente viajaban 241 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación. El percance activó de inmediato los protocolos de emergencia y la coordinación con autoridades locales para atender a los ocupantes y asegurar la zona.

Descarrilamiento del tren Interoceánico: video y testimonio de un pasajero

En su relato, un hombre explica que el impacto los tomó por sorpresa y que la sacudida fue intensa. Tras el descarrilamiento, tanto él como su familia presentaron golpes menores, lo que les permitió ayudar a otras personas que resultaron heridas.

En el video y su declaración, el pasajero describe a varias personas tiradas tras el accidente y señala que el tren avanzaba con fuerza antes de salirse de las vías. También menciona que, aunque no conocían la causa exacta del percance, percibieron una situación anormal durante el trayecto.

“Desafortunadamente así quedamos. Se descarriló este tren. Muchísima gente está ahí tirada, nosotros veníamos en el último vagón, toda mi familia está bien, pero estamos tratando de sacar gente. Sentimos que el tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos. Nos quedamos bien, un poquito golpeados, pero bien”, narró en el video.

¿Qué se sabe del descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z?

La Secretaría de Marina, responsable de la operación del Tren Interoceánico, informó que el accidente ocurrió en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, a la altura de Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec. Según la dependencia, el descarrilamiento se originó en la máquina principal del convoy durante el trayecto.

Desde el primer momento, la prioridad fue la atención de los pasajeros y la recopilación de información técnica para entender lo ocurrido. Las autoridades federales y estatales trabajaron de manera conjunta en el lugar del accidente.

La Semar confirmó que el descarrilamiento causó la muerte e 13 personas y 98 lesionadas, de un total aproximado de 250 pasajeros. Además, 139 personas resultaron ilesas. De los heridos, 36 permanecen hospitalizados bajo observación médica, mientras que el resto fue atendido sin presentar lesiones de gravedad.

La dependencia expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que el apoyo a los afectados se brinda con responsabilidad, transparencia y apego a la ley, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

Tras los hechos, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico. Ernestina Godoy informó que agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la Agencia de Investigación Criminal, se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias correspondientes.