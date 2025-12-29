Juez federal frena acciones contra Raúl Rocha Cantú mientras revisa su caso

Raúl Rocha Cantú . (X: Raúl Rocha)

Un juez federal en Nuevo León concedió una suspensión definitiva a favor de Raúl Rocha Cantú, lo que significa que, por ahora, no pueden llevarse a cabo acciones legales en su contra derivadas de la revocación de un beneficio jurídico conocido como “criterio de oportunidad”. La decisión forma parte del juicio de amparo 1231/2021 y fue emitida el viernes 26 de diciembre.

El criterio de oportunidad es una figura legal que permite a la Fiscalía no continuar con un proceso penal bajo ciertas condiciones. En este caso, la Fiscalía decidió revocar ese beneficio a Rocha Cantú, argumentando un supuesto incumplimiento relacionado con una comparecencia. Ante ello, el afectado promovió un amparo para impugnar la decisión.

Al analizar el caso, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León determinó que existen dudas sobre si la revocación del criterio de oportunidad se hizo de manera legal y debidamente justificada. Por esa razón, el juez ordenó que dicha revocación no tenga efectos mientras se estudia a fondo el asunto.

Con la suspensión definitiva, el juzgado ordenó restablecer de manera provisional el criterio de oportunidad y detener cualquier orden, medida o acción que se hubiera emitido como consecuencia de su cancelación. En términos prácticos, esto implica que las autoridades no pueden actuar como si el beneficio hubiera sido retirado, hasta que se emita una resolución final.

La suspensión definitiva tiene como finalidad proteger la situación legal de Rocha Cantú y evitar posibles afectaciones mientras el tribunal decide si la actuación de la Fiscalía respetó principios básicos como la legalidad y el debido proceso. El juicio de amparo continuará y será en esa etapa cuando el juez determine si la revocación fue válida o no y cuál será el curso definitivo del caso.