Ordena jueza libertad inmediata a hermano de ‘El Mochaorejas’; fue torturado para inculparse como secuestrador

CDMX — Tras 25 años en prisión, Aurelio Arizmendi López, hermano de ‘El Mochaorejas’, deberá ser puesto en libertad en un plazo de 24 horas, toda vez que fue víctima de tortura física y sicológica para inculparse como integrante del grupo de secuestradores que lideraba su consanguíneo, determinó Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México.

Aurelio Arimendi López, recluido en un penal en Durango, fue arrestado en 1999 acusado de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y por delincuencia organizada, por lo cual, un año y medio después, fue condenado a una pena carcelaria.

Sin embargo, el acusado apeló la decisión de los juzgadores que lo hallaron culpables sin tomar en cuenta sus declaraciones ni evidencias de que fue sometido a diversas formas de tortura para asumirse como responsable de los delitos que se le imputaron.

Luego de esa larga batalla legal, con amparos directos recurridos, este lunes la juzgadora Duarte Castillo hizo valer el acervo probatorio de que Aurelio Arimendi fue víctima de ‘malos tratos’ por parte de agentes judiciales que lo arrestaron.

Por ello, la jueza federal ordenó al Federal de Reinserción Social 14 “CPS-Durango” con sede en Gómez Palacio, Durango, donde se encuentra recluido el hermano de ‘El Mochaorejas’ para que ponga en inmediata y absoluta libertad a Aurelio Arizmendi López.

“Se dicta sentencia absolutoria por la comisión del delito de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro”.

En tanto, por delincuencia organizada, Duarte Castillo determinó “sentencia condenatoria a ocho años de prisión y 500 días de multa, equivalentes a 13,225.00, y en caso de insolvencia deberá cumplir jornadas de trabajo no remuneradas en favor de la comunidad.

Dado el tiempo transcurrido en prisión, Aurelio Arizmendi ya compurgó las sanciones penales.

En sus 26 años en prisión, Arizmendi López debió comprobar que derivado de su arresto, en marzo de 1999, sufrió lesiones por proyectiles de arma de fuego en miembros inferiores, con una dirección de atrás hacia adelante, abajo hacia arriba (debido a movimientos de forcejeo, desviación de las balas al impactar en hueso) y ligeramente de 15 días. Sin embargo, como estrago padece disminución en la capacidad de locomoción en 45 por ciento.

Además, Aurelio Arizmendi López, durante su internamiento hospitalario bajo custodia, sufrió ‘blast auricular’ en oído izquierdo, por palmetazos en pabellones auriculares, que tampoco ponían en peligro la vida y curan en más de 15 quince días, pero consecuencia de ello fue la pérdida de la audición, aunque esto último no pudo quedar totalmente comprobado por la jueza.