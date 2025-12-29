Semar asegura que no hubo anomalías en la vía del Tren Interoceánico previo al siniestro

La Secretaría de Marina (Semar) informó que la camioneta exploradora del Tren Interoceánico no detectó fallas ni irregularidades en la vía férrea antes del accidente ocurrido en el Istmo de Tehuantepec, el cual dejó un saldo de 13 personas fallecidas y cerca de 100 lesionadas.

Lista de personas hospitalizadas por el accidente del Tren Interoceánico. | Teléfono al que pueden comunicarse familiares de las víctimas: 55 2230 2106 (X | @SEGOB.mx)

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, dio a conocer que, tras el siniestro, se desplegó un amplio operativo de atención y rescate con 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y el apoyo de un dron para las labores de búsqueda y evaluación de la zona.

El almirante detalló que también se contó con la colaboración de bomberos del hospital de Matías Romero, de la Cruz Roja y de empresas privadas, quienes participaron de manera coordinada en la atención inmediata a las personas afectadas.

El titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles (Toma de pantalla)

Morales Ángeles explicó que, previo a la circulación del tren, la camioneta exploradora, un vehículo terrestre equipado con ruedas metálicas retráctiles para desplazarse sobre las vías férreas, realizó un recorrido de una hora y media sin que se registrara ninguna anomalía. Este procedimiento, señaló, se lleva a cabo de forma rutinaria para verificar que no existan obstáculos, daños estructurales o afectaciones derivadas de las condiciones climáticas.

De acuerdo con el reporte emitido por el explorador, las vías se encontraban en condiciones adecuadas antes del paso del Tren Interoceánico, por lo que hasta el momento no se había identificado ningún riesgo previo en el tramo donde ocurrió el accidente.

En cuanto al balance actualizado, el secretario de Marina informó que 250 personas viajaban a bordo del tren al momento del incidente. Indicó que nueve personas fueron atendidas en el sitio, mientras que 108 más reciben atención médica en distintos hospitales, de las cuales 44 permanecen hospitalizadas. Precisó además que 13 personas perdieron la vida, de las cuales 12 ya fueron localizadas, en tanto que una más continúa en labores de rescate, con el despliegue de 357 elementos de seguridad.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el Gobierno de México estableció prioridades inmediatas tras el accidente, entre las que destacan garantizar la atención integral a las víctimas y sus familiares, así como esclarecer los hechos a través de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. La mandataria también subrayó la necesidad de reforzar la seguridad del Tren Interoceánico y anunció que visitará Oaxaca para supervisar personalmente la atención brindada a las personas afectadas.