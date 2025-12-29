SEP gana 26 sentencias contra empresas que promovían comida chatarra en escuelas

SEP defenderá el derecho a la salud de estudiantes El secretario de Educación, Mario Delgado informó que se han ganado 26 sentencias contra empresas que promovían la venta de comida chatarra en escuelas, recordó que la medida busca reducir los problemas de salud en infantes, ya que 5 de cada 10 tienen obesidad o sobrepeso

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado aseveró que no se dará ni un paso atrás “para defender políticas públicas que coloquen en el centro el bienestar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.

El funcionario informó que durante este 2025, se obtuvieron 26 sentencias favorables frente a los juicios de amparo promovidos por empresas que comercializaban productos con alto contenido de grasas, azúcares, carbohidratos y sodio en los entornos escolares.

Defendió, la medida es coherente con los estándares nacionales e internacionales de salud pública y responde a las obligaciones constitucionales del Estado mexicano en materia del derecho a la salud, el interés superior de la niñez y el derecho a la educación en condiciones dignas y seguras.

Ante ello, las sentencias favorables permiten el cumplimiento al marco de la implementación de los Lineamientos para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas, dentro de toda escuela del Sistema Educativo Nacional (SEN).

Asimismo, enfatizó que en la actualidad, 5 de cada 10 estudiantes presentan problemas de sobrepeso u obesidad, ello, con base en resultados de las Jornadas de Salud realizadas por el Gobierno de México en más de 64 mil escuelas primarias públicas del país, donde se han valorado a 8 millones de estudiantes.

Ante todo, la salud de las y los niños

En este sentido, Delgado Carrillo enfatizó que se usarán todos los recursos de la ley para defender la salud de niñas, niños y adolescentes, de ahí que, como parte de la estrategia institucional, el equipo jurídico de la SEP acudió de manera directa a diversos juzgados para exponer, de forma personal y detallada, los argumentos que sustentan la legalidad y pertinencia de los lineamientos, lo cual permitió explicar a las y los juzgadores la relevancia de mantener a las escuelas libres de comida chatarra.

Por lo que se refiere a los casos que siguen en litigio, los cuales dijo, son muy pocos, son exclusivamente para efectos en universidades e instituciones de Educación Superior, ya fueron impugnados de manera inmediata por el equipo jurídico de la dependencia y en la actualidad se encuentran pendientes de resolución en Tribunales Colegiados.

Al respecto, externó su confianza en que, en las instancias definitivas, se otorgará la razón al Gobierno de México respecto de la validez y constitucionalidad de los Lineamientos para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas dentro de toda escuela del Sistema Educativo Nacional (SEN), lo que permitirá mantener todos los espacios libres de productos chatarra y bebidas azucaradas, porque la salud de nuestro estudiantado es primero.

Delgado Carrillo resaltó que a la fecha, el 86% de los planteles escolares ha eliminado la venta de comida chatarra en las cooperativas, lo que refleja el avance de una política pública que prioriza la salud y promueve estilos de vida sanos desde las aulas.

Ante ello, refrendó que la dependencia a su cargo continuará defendiendo políticas públicas que coloquen en el centro el bienestar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y que fortalezcan una educación integral basada en la prevención, la salud y el pleno ejercicio de derechos.