Si piensas cenar tamales en la ceña de año nuevo, modérate

De cara a la cena de fin de año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de México Oriente recomendó moderarse en la cantidad a cenar, sobre todo para quienes tienen contemplado preparar tamales para despedir el año.

La nutricionista dietista Fabiola Rosas Viveros, adscrita al Hospital General Regional No. 72 del IMSS en el Estado de México llamó a tener cuidado en el consumo de este tipo de alimentos, a fin de evitar un incremento excesivo en la ingesta calórica, que ocasionen afectaciones a la salud.

En este sentido, es importante mencionar que especial cuidado en el consumo de este alimento se recomienda para personas con padecimientos crónicos tales como la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial o síndrome metabólico, por mencionar algunas.

Al respecto, el IMSS advirtió que, si bien los tamales forman parte de las tradiciones decembrinas, su contenido energético puede ser elevado debido a los ingredientes y métodos de preparación, por lo que su consumo debe realizarse de manera responsable, privilegiando porciones moderadas y evitando acompañamientos altos en grasa y azúcar.

Cuidad tu salud, no cenes muchos tamales

Debido a la variedad de ingredientes y formas de preparación, resulta difícil establecer un número exacto de calorías; sin embargo, se estimó que un tamal puede aportar entre 100 y 150 calorías por cada 100 gramos, cifra que varía de acuerdo con el relleno, ya que no es lo mismo consumir uno de piña que uno con carne.

Rosas Viveros recomendó que para disfrutar de la tradicional tamalada en la cena de Año Nuevo sin incrementar el aporte calórico, las personas deberán limitarse al consumo de sólo un tamal.

Además, sugirió elaborar tamales de menor tamaño, aproximadamente la mitad del tamaño tradicional, ya que un tamal promedio de 15 centímetros puede aportar alrededor de 700 calorías, dependiendo del tipo de relleno y preparación.

Reconoció que es común acompañar este alimento con bolillo, la llamada “guajolota”, lo que incrementa el aporte calórico, pues una pieza de bolillo aporta 210 calorías, es decir, una torta de tamal de salsa verde o roja aportarían 860 calorías, así como también el tamal de frijoles, de rajas con queso o de elote. En el caso de los tamales dulces, como los que llevan pasas, el consumo en torta puede alcanzar hasta 910 calorías.

La especialista advirtió que en caso de acompañar el tamal con café, dependerá de la cantidad de azúcar que se agregue, o si se prefiere tomar con leche, en ese caso, tamal con bolillo y una taza de café con leche entera y azúcar (2 cucharaditas) sumarán un total de 1,100 calorías, y en caso contrario de ser consumido con ponche, sería de 1000 calorías, así como también si fuera acompañado de atole de sabor (de sobre) con leche entera.

Recomendó que las personas que viven con diabetes o hipertensión soliciten alternativas de alimentación a su médico, mantengan el autocontrol y no suspendan su tratamiento farmacológico, ya que durante estas festividades es común que se descuide la adherencia terapéutica.