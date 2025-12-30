Así funciona la “caja negra” de la locomotora del Tren Interoceánico

Gobierno otorgará apoyo económico a afectados del accidente del Tren Interoceánico. Sheinbaum confirma apoyo de 30 mil pesos a familias y heridos. (Agencia EFE)

Tras los recientes incidentes en las rutas del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que ocasionaron 13 muertos, la atención de los peritos se ha centrado en un dispositivo crítico: el Registrador de Eventos, popularmente conocido como “Pulser”, de la locomotora EMD SD70M.

Aunque popularmente se le llama “caja negra”, este equipo es en realidad un sofisticado monitor de rendimiento que posee la clave para determinar si los accidentes fueron producto de una falla mecánica o de un error humano.

¿Qué es exactamente el Registrador de Eventos?

A diferencia de la aviación, donde se priorizan las voces de la cabina, en una locomotora de alto tonelaje como la SD70M el sistema se enfoca en la telemetría. Este dispositivo, integrado en el sistema de control EM2000, sobrevive a impactos y fuego gracias a un módulo de memoria blindado que almacena datos de los últimos dos días de operación.

Los 5 parámetros clave para la investigación

Para los investigadores del accidente en el Interoceánico, existen cinco datos que el registrador de la SD70M entrega de manera milimétrica:

Velocidad vs. Límite de Vía: El registrador captura la velocidad exacta mediante sensores en los ejes. Esto determinará si el tren excedió los límites permitidos en tramos de curva o zonas de mantenimiento del Istmo. La “Línea de Tiempo” del Frenado: El dispositivo mide la presión en la tubería de freno. Los peritos podrán saber si el maquinista aplicó el freno de emergencia a tiempo o si hubo una pérdida de presión neumática previa al impacto. Posición del Acelerador (Throttle): Registra en cuál de las 8 muescas de potencia se encontraba la locomotora. Esto revela si el tren estaba ganando velocidad de forma injustificada. Uso de Señales Acústicas: En los cruces ferroviarios, la caja negra registra el segundo exacto en que se activó la bocina y la campana, lo cual es vital para deslindar responsabilidades en choques con vehículos particulares. Esfuerzo de Tracción y Patinamiento: Si las vías estaban mojadas o con aceite, el sistema registra si las ruedas perdieron adherencia, lo que podría indicar condiciones de vía deficientes.

En el contexto del Tren Interoceánico, donde la carga y el pasaje comparten vías estratégicas, la caja negra de la SD70M permite crear una simulación digital del siniestro.

“El registrador de eventos no miente. Nos dice si el maquinista estaba alerta o si la locomotora intentó compensar una falla de motor antes del descarrilamiento”, señaló Álvaro Martínez, experto en seguridad ferroviaria.