Concluye FGR necropsias a fallecidos en el Tren Interoceánico

Por Jorge Aguilar
Tren Interoceánico. Accidente en el Tren Interoceánico. (Agencia EFE)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que concluyó la práctica de las necropsias correspondientes a los fallecidos en el accidente del Tren Interoceánico.

Además, dijo la institución, se han llevado a cabo diferentes actuaciones inmediatas con la finalidad de esclarecer los hechos lo más pronto posible.

“Es importante mencionar que la FGR labora conjuntamente con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a efecto de atender todo lo relacionado con la reparación del daño”, afirmó la FGR.

Además, entre otros avances, se lleva a cabo una revisión documental y se continúa con los trabajos de campo, bajo el mando del Ministerio Público Federal, del personal policial ministerial y pericial, quienes llevan a cabo su intervención para concluir las inspecciones del lugar y las unidades ferroviarias, además de realizar entrevistas a diversas personas de la tripulación las diligencias relativas a la caja negra, conocida como pulser.

La FGR mantiene presencia de agentes del Ministerio Público Federal (MPF), adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), tanto de oficinas centrales como de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como de policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en 13 especialidades como fotografía y medicina forense, criminalística de campo, ingeniería civil y arquitectura, química y seguridad industrial forense, así como tránsito terrestre.

