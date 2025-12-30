Concluye FGR necropsias a fallecidos en el Tren Interoceánico

Tren Interoceánico. Accidente en el Tren Interoceánico. (Agencia EFE)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que concluyó la práctica de las necropsias correspondientes a los fallecidos en el accidente del Tren Interoceánico.

Además, dijo la institución, se han llevado a cabo diferentes actuaciones inmediatas con la finalidad de esclarecer los hechos lo más pronto posible.

“Es importante mencionar que la FGR labora conjuntamente con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a efecto de atender todo lo relacionado con la reparación del daño”, afirmó la FGR.

Además, entre otros avances, se lleva a cabo una revisión documental y se continúa con los trabajos de campo, bajo el mando del Ministerio Público Federal, del personal policial ministerial y pericial, quienes llevan a cabo su intervención para concluir las inspecciones del lugar y las unidades ferroviarias, además de realizar entrevistas a diversas personas de la tripulación las diligencias relativas a la caja negra, conocida como pulser.

La FGR mantiene presencia de agentes del Ministerio Público Federal (MPF), adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), tanto de oficinas centrales como de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como de policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en 13 especialidades como fotografía y medicina forense, criminalística de campo, ingeniería civil y arquitectura, química y seguridad industrial forense, así como tránsito terrestre.