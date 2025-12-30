Economía publica en el DOF ajuste de aranceles para fortalecer la industria nacional

Marcelo Ebrard Secretario de economía (Victoria Valtierra Ruvalcaba/Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE), una medida que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2026 y cuya meta es proteger el empleo, fortalecer la producción nacional y avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo económico.

De acuerdo con el comunicado oficial, la modificación de aranceles tiene como objetivo principal salvaguardar cerca de 350 mil empleos en sectores considerados sensibles para la economía mexicana, como el calzado, los textiles, el vestido, el acero y la industria automotriz. Asimismo, la medida apunta a corregir distorsiones comerciales y reducir la alta dependencia de importaciones, fortaleciendo la competitividad interna del país.

El decreto contempla la reforma de 1,463 fracciones arancelarias correspondientes a mercancías de industrias como la automotriz, textil, del vestido, plástico, siderúrgica, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquinería, papel, motocicletas, remolques y vidrio, provenientes de países con los que México no mantiene un acuerdo comercial internacional.

La Secretaría de Economía subrayó que esta acción no está dirigida a ningún país en particular, sino que constituye una medida comercial y económica orientada a beneficiar al pueblo de México y a fortalecer el mercado interno.

Estas modificaciones están alineadas con el Plan México, cuyo objetivo es elevar en al menos 15 por ciento el contenido nacional en las cadenas productivas, sustituir insumos importados por producción local, reforzar el programa Hecho en México, incrementar la inversión nacional hasta el 28 por ciento del PIB, generar 1.5 millones de empleos y consolidar una mayor proveeduría nacional para el consumo interno.

En este contexto, la Secretaría de Economía informó que el programa Hecho en México cerró 2025 con resultados históricos, para diciembre de este año, el distintivo ha sido otorgado a más de 4 mil empresas y más de 6 mil productos, lo que refleja un avance significativo en la recuperación de la capacidad productiva nacional, en un logro que incentiva una visión integral de desarrollo económico con sentido social.

Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma su compromiso con una economía más fuerte, incluyente y sostenible, bajo la premisa de que lo Hecho en México, está mejor hecho.