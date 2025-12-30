ManpowerGroup: 2026, panorama laboral será definido por incertidumbre externa

Manpower Group, panorama para 2026 Un análisis de ManpowerGroup advirtió que el escenario de México para 2026 dista de ofrecer certidumbre, proyectando un año "notablemente más conservador" si se mantiene la tendencia observada en 2025 (Camva)

Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica, advirtió que el escenario del país para el año que está por iniciar, dista de ofrecer certidumbre, proyectando un año “notablemente más conservador” si se mantiene la tendencia observada en 2025.

Indicó que el panorama para el inicio de este 2026 es de prudencia, ya que si bien, no se anticipa un escenario negativo, sí uno marcadamente más cauto, ya que “la trayectoria del empleo estará determinada, en gran medida, por el resultado de la renegociación del T-MEC, la política comercial estadounidense y la capacidad de México para generar certidumbre interna en un entorno global de alta volatilidad”.

En un análisis respecto del panorama que se avisora para este 2026, que está por iniciar, las decisiones empresariales serán cada vez más prudentes, obligando a monitorear de cerca la productividad y la evolución de los factores macroeconómicos.

En este mismo sentido, señaló que nuestro país iniciará el año nuevo en un periodo de máxima prudencia, donde el panorama laboral será definido por la incertidumbre externa, el aumento de los costos operativos y el desafío persistente de la informalidad.

Respecto a la reducción de la jornada laboral (gradual para pasar de 48 a 40 horas), el analista consideró que su impacto en costos y necesidad de ajuste gradual, se perfila como un tema definitorio para el ámbito empresarial en los próximos cinco años, generando un aumento considerable en los costos.

Alberto Alesi advirtió que esta medida podría forzar a muchas pequeñas y medianas empresas (Pymes) a aumentar su personal, traduciéndose en un incremento en los costos laborales estimado entre 10% y 15%, y disparando los costos operativos hasta más de un 30% en algunos sectores.

Sin embargo, abundó, la implementación gradual de la medida, proyectada entre 2027 y 2030, facilitará a las compañías realizar pruebas piloto y ajustes progresivos.

En este sentido, subrayó que un aspecto crucial a vigilar es la evolución de la productividad, que podría mantenerse aún con la reducción de horas y el potencial aumento de la plantilla.

Informalidad: el mayor reto del empleo

El directivo de ManpowerGroup alertó que, con más de un millón de personas que se integran anualmente a la Población Económicamente Activa (PEA), el país no está generando suficientes empleos formales para absorber este crecimiento, lo que impulsa inevitablemente a la población hacia la informalidad.

En este mismo sentido, indicó que en cuanto a la generación de nuevos empleos durante este 2025, señaló que pese a que el balance de empleo formal es favorable, con una estimación neta de entre 40 mil y 150 mil nuevos puestos, no se debe perder de vista que dicha cifra, resaltó se encuentra matizada, ante la incorporación de trabajadores de plataformas digitales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Ante ello, aseveró que al excluir tal número de trabajadores de plataformas digitales, “las cifras hubieran sido inferiores o incluso negativas”, ante lo cual, aseveró que el

verdadero desafío, sigue siendo la informalidad, que ya abarca a más del 55% de la población ocupada.

T-MEC y certidumbre interna

Al referirse a la relación comercial de México con Estados Unidos, señaló que uno de los principales focos de inquietud es la amenaza recurrente de nuevos aranceles y el inicio del proceso de renegociación del T-MEC, cuya revisión genera una incertidumbre fundamental para la economía mexicana.

De cara al 2026, la cautela laboral es palpable, con un 13% de los empleadores que se muestran inseguros sobre las modificaciones en su plantilla.

Además, la capacidad del país para atraer o expandir inversiones se verá limitada sin certeza jurídica, seguridad física y acceso garantizado a recursos esenciales como agua, energía e infraestructura.