Martes 30 de diciembre: estas son las carreteras bloqueadas o con afectaciones en México

A través de su cuenta oficial en la red social X, las autoridades informaron sobre los distintos puntos del país que presentan cierres parciales o congestión vehicular, por lo que recomendaron a los automovilistas a tomar previsiones antes de iniciar sus trayectos.
¿Cuáles son las carreteras bloqueadas o con accidentes?
La lista de vialidades que registran afectaciones es la siguiente:
- Autopista Hermosillo–Magdalena, con dirección a Hermosillo
- Autopista Ciudad Mendoza–Córdoba, con dirección a Córdoba
- Carretera Tulancingo–Tihuatlán, con cierre parcial, al corte de las 05:24 horas
- Autopista Gutiérrez Zamora–Tihuatlán, con dirección a Tihuatlán
Por el momento, no se reportan percances en las autopistas México–Pachuca, México–Puebla y México–Querétaro, las cuales se mantienen como las vías más transitadas durante estas fechas decembrinas.
Asimismo, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) anunció el cierre parcial de la circulación en las autopistas Nuevo Teapa–Cosoleacaque y Córdoba–Veracruz, debido a la atención de accidentes vehiculares registrados durante la madrugada.
Recomendaciones para viajar por carretera
Ante el incremento del flujo vehicular en esta temporada, las autoridades emitieron las siguientes recomendaciones para quienes planean viajar por carretera o autopista:
- Revisar la presión de los neumáticos y los niveles de aceite antes de salir
- Contar con seguro vehicular vigente y de cobertura amplia
- Identificar rutas de emergencia y puntos de auxilio
- Mantenerse informado a través de las actualizaciones en tiempo real de las cuentas @GN_Carreteras y @CAPUFE en redes sociales