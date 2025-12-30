Martes 30 de diciembre: estas son las carreteras bloqueadas o con afectaciones en México FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

A través de su cuenta oficial en la red social X, las autoridades informaron sobre los distintos puntos del país que presentan cierres parciales o congestión vehicular, por lo que recomendaron a los automovilistas a tomar previsiones antes de iniciar sus trayectos.

¿Cuáles son las carreteras bloqueadas o con accidentes?

La lista de vialidades que registran afectaciones es la siguiente:

Autopista Hermosillo–Magdalena , con dirección a Hermosillo

, con dirección a Hermosillo Autopista Ciudad Mendoza–Córdoba , con dirección a Córdoba

, con dirección a Córdoba Carretera Tulancingo–Tihuatlán , con cierre parcial, al corte de las 05:24 horas

, con cierre parcial, al corte de las Autopista Gutiérrez Zamora–Tihuatlán, con dirección a Tihuatlán

Por el momento, no se reportan percances en las autopistas México–Pachuca, México–Puebla y México–Querétaro, las cuales se mantienen como las vías más transitadas durante estas fechas decembrinas.

Asimismo, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) anunció el cierre parcial de la circulación en las autopistas Nuevo Teapa–Cosoleacaque y Córdoba–Veracruz, debido a la atención de accidentes vehiculares registrados durante la madrugada.

Recomendaciones para viajar por carretera

Ante el incremento del flujo vehicular en esta temporada, las autoridades emitieron las siguientes recomendaciones para quienes planean viajar por carretera o autopista: