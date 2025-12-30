Muere Francisco “Pancho” Barrio, exgobernador de Chihuahua y figura histórica del PAN

La política mexicana despidió esta mañana del 30 de diciembre del 2025 a una de sus figuras más simbólicas del cambio democrático: Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua y referente histórico del Partido Acción Nacional (PAN), quien falleció a los 75 años, generando reacciones entre el ámbito político, militantes y ciudadanos que reconocen su papel en el desarrollo del país.

Barrio Terrazas no fue un político más en la lista de exmandatarios estatales. Su nombre quedó grabado en la historia cuando, en 1992, logró una victoria que rompió décadas de hegemonía priista en Chihuahua, convirtiéndose en uno de los primeros gobernadores de oposición en México.

Dicho movimiento, visto en retrospectiva, abrió la puerta a la alternancia que hoy define al sistema democrático nacional.

¿Quién fue Francisco Barrio Terrazas?

Nacido en Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas fue empresario, político y uno de los rostros más visibles del PAN durante los años en los que competir contra el PRI parecía una misión imposible.

Su triunfo electoral no solo fue una victoria partidista, sino un mensaje claro de que el camino político mexicano podía redibujarse.

Desde el gobierno estatal, impulsó una narrativa basada en la legalidad, la transparencia y el combate a la corrupción, conceptos que entonces comenzaban a tomar fuerza en la conversación pública.

Un gobernador que marcó época

Durante su gestión como gobernador de Chihuahua, Barrio Terrazas se caracterizó por mantener una postura crítica frente al poder central y por defender la autonomía estatal.

En un contexto político todavía dominado por viejas prácticas, su administración fue vista como “una chispa del cambio”.

Su llegada al poder representó una sacudida nacional y colocó a Chihuahua como epicentro de la discusión democrática. No se trataba solo de un cambio de colores políticos, sino de una nueva forma de entender el ejercicio del gobierno.

Tras su paso por la gubernatura, Francisco Barrio Terrazas ocupó diversos cargos a nivel federal. Entre ellos, destacó su labor como secretario de la Contraloría, desde donde reforzó su discurso anticorrupción y su imagen como político incómodo para el sistema tradicional.

Aunque su figura generó debates y posturas encontradas, incluso entre sus críticos se reconoce que fue uno de los actores clave en la transición política que México vivió a finales del siglo XX.

Francisco Barrio Terrazas: su legado político

La noticia de su fallecimiento provocó mensajes de reconocimiento desde distintos frentes políticos. Militantes del PAN, exfuncionarios y analistas, quienes coincidieron en señalarlo como un personaje clave de la historia democrática de México.

Más allá de simpatías partidistas, el nombre de Francisco Barrio Terrazas queda asociado a una etapa en la que ganar una elección desde la oposición era un acto de resistencia.