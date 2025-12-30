¿Quién es Pedro Salazar Beltrán? El sobrino de AMLO “salpicado” por el Tren Interoceánico

De acuerdo con reportajes de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se documentó que tanto López Obrador como Gonzalo López Beltrán habrían intervenido en favor de amigos y familiares. Entre los beneficiados se encuentra el empresario Jorge Amílcar Olán, quien obtuvo contratos para el suministro de medicamentos y balastro durante el sexenio pasado.

Audio vuelve a circular tras descarrilamiento

Luego del descarrilamiento del Tren Interoceánico, en redes sociales resurgió un audio fechado en marzo de 2024, en el que se escucha una conversación entre Jorge Amílcar Olán y Pedro Salazar Beltrán.

En dicha grabación, ambos discuten la presunta necesidad de sobornar a un laboratorio para obtener la aprobación de las pruebas del balastro destinado a obras ferroviarias, entre ellas el Tren Maya. La conversación incluye una frase atribuida a Salazar Beltrán que, tras el reciente accidente, cobró relevancia pública:“Ya cuando se descarrile el Tren Maya, ya va a ser otro pedo”.

Defensa presidencial y vínculos familiares

Tras la difusión del audio, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador defendió públicamente a los involucrados y negó la existencia de conflictos de interés.

No obstante, el 6 de julio de 2024, el propio López Obrador reconoció que Gonzalo López Beltrán desempeñaba un cargo honorífico como supervisor del Tren Interoceánico.“Gonzalo no está metido en cuestión política. Ha ayudado como asesor honorífico en el Interoceánico, pero no va a trabajar en el gobierno”, declaró el exmandatario.

Exigen auditorías tras el accidente

Tras el accidente ocurrido el pasado domingo, figuras de la oposición, entre ellas el dirigente priista Alejandro ‘Alito’ Moreno, han exigido que se auditen las obras públicas en las que participaron familiares del expresidente López Obrador, así como el empresario Amílcar Olán.