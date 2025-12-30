Secretario Mario Delgado supervisa construcción de nuevos planteles de bachillerato

Mario Delgado supervisa construcción de nuevos bachilleratos El titular de la SEP, Mario Delgado realizó un recorrido para supervisar los avances de construcción de dos nuevos bachilleratos en Texcoco y Chalco, estado de México

Como parte de las acciones en favor de una política educativa orientada a garantizar que la educación deje de ser un privilegio y se consolide como un derecho no como mercancía, el titular de Educación Pública, Mario Delgado realizó un recorrido de supervisión en planteles de nivel bachillerato.

El titular de la SEP, realizó un recorrido de supervisión de avance de obras en los Bachilleratos Tecnológicos Agropecuarios No. 329 en Chalco, y No. 330 en Texcoco, en el estado de México.

Recordó que se tiene contemplada la apertura de 20 nuevos bachilleratos; la reconversión de 35 secundarias a preparatorias en turno vespertino, y la ampliación de 33 planteles existentes, los cuales permitirán contar con 37,500 nuevos espacios educativos.

Estos nuevos espacios educativos, reiteró tienen como objetivo fundamental garantizar el acceso equitativo a los servicios educativos, evitar la deserción escolar y asegurar que ningún joven quede al margen del Sistema Educativo Nacional (SEN), mediante infraestructura cercana a sus comunidades y con condiciones adecuadas para el aprendizaje.

Los dos nuevos planteles educativos en la entidad mexiquense forman parte de la estrategia nacional de infraestructura educativa del Bachillerato Nacional, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ampliar la cobertura educativa y garantizar el derecho a la educación de las y los jóvenes.

Durante estos recorridos, en el penúltimo día del año, Delgado Carrillo enfatizó que como parte de las acciones en favor de la educación pública, la dependencia a su cargo impulsa una política educativa orientada a garantizar que la educación deje de ser un privilegio de unos cuantos y se consolide como un derecho para todas y todos.

Asimismo, plantea una educación integral con enfoque humanista, acompañada del desarrollo científico, en la que ambos pilares conviven y se fortalecen de manera armónica en el Bachillerato Nacional, con el objetivo de formar jóvenes con pensamiento crítico, compromiso social y capacidades para enfrentar los retos del país.

En el municipio de Chalco, visitó el Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 329, el cual registra un avance general del 75%, obra que con una inversión de 49 millones 990 mil pesos, contará con 12 aulas, área administrativa, estacionamiento, arco techo, plaza cívica, un laboratorio multifuncional y cuatro talleres de cómputo, en una superficie total de 4,018 metros cuadrados.

Asimismo, señaló que la obra está a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed).

En Texcoco y acompañado por el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, el secretario Mario Delgado visitó el Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 330, obra que también registra un avance general del 75%, y se edifica en un terreno de una hectárea donado por el municipio, de los cuales 4,059 se destinarán a infraestructura educativa.

Para dicho plantel, en donde se ofrecerán las especialidades de sistemas de producción agrícola, sistemas de producción pecuaria y ciberseguridad, se destina una inversión de 49.61 millones de pesos, para contar con 12 aulas para atender a 900 estudiantes en dos turnos, con un promedio de 45 alumnos por aula, además de un laboratorio multifuncional, tres talleres, un área administrativa y una cancha multifuncional techada con arco techo.

El funcionario advirtió que dichas acciones refrendan el compromiso del Gobierno de México con el proyecto educativo de la Cuarta Transformación, así como con el humanismo mexicano que impulsa la Nueva Escuela Mexicana (NEM).