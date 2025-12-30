Sectur da seguimiento a los preparativos del Tianguis Turístico 2026

Tianguis Turístico 2026 Sectur vigila los preparativos del Tianguis Turístico en Guerrero

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, realizó una gira de trabajo en Acapulco para dar seguimiento a los preparativos del Tianguis Turístico México 2026, que se llevará a cabo del 27 al 30 de abril de 2026 para celebrar los 50 años del evento más relevante del sector turístico del país.

“La idea de esta visita es poner sobre la mesa avances, retos y lo que sigue, con total claridad. El Tianguis se construye con planeación, pero también con coordinación diaria, y este espacio nos permite justamente alinear criterios”, aseguró la secretaria de la dependencia .

Rodríguez Zamora sostuvo una reunión de planeación y seguimiento con Simón Quiñones Orozco, titular de la Secretaría de Turismo en Guerrero, donde destacó que los trabajos avanzan de manera positiva y coordinada. “Hoy confirmamos que el Tianguis Turístico México 2026 avanza bien, con una agenda sólida y con una coordinación cada vez más afinada entre los estados, el sector privado y los equipos de trabajo”, mencionó.

Como parte de la gira de trabajo también realizó un recorrido por Expo Mundo Imperial, el Hotel Princess Mundo Imperial y la Arena GNP, con el objetivo de supervisar la infraestructura y los espacios que formarán parte de la organización y desarrollo del Tianguis Turístico, verificando las condiciones y capacidades para albergar a compradores, expositores y visitantes nacionales e internacionales.

Rodríguez Zamora destacó que Acapulco está más vivo que nunca y que, de acuerdo con la Secretaría de Turismo del estado de Guerrero, el puerto cerró el último fin de semana del año con una ocupación hotelera del 86.9 por ciento, reflejo de la confianza de las y los visitantes y del trabajo coordinado para la recuperación y fortalecimiento del destino.

Además, reiteró la invitación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para visitar el puerto de Acapulco, quien expresó: “Miren qué bien está Acapulco, visiten este bello puerto del Pacífico mexicano. Acapulco está de pie gracias a su gente maravillosa”.

La Sectur agradeció al Gobierno del Estado de Guerrero por el respaldo y la apertura para trabajar en la organización del próximo Tianguis, al señalar que esta continuidad brinda certeza y permite una mejor planeación.

Asimismo, invitó a las y los turistas a visitar Guerrero durante este fin de año y disfrutar de la Gala de Fin de Año, que se llevará a cabo en los destinos de Acapulco, Zihuatanejo y Taxco, así como en diversos municipios de las regiones Costa Grande, Costa Chica, Montaña y Norte, donde se ofrecerá una amplia agenda de actividades culturales, artísticas y turísticas.

