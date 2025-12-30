Sheinbaum presume crecimiento histórico en médicos especialistas formados en el país FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

Durante su conferencia matutina La Mañanera del Pueblo, se dieron a conocer datos sobre la formación de médicos especialistas en los últimos años, así como un comparativo con administraciones anteriores.

De 8 mil a casi 19 mil médicos

De acuerdo con la información presentada, entre 2011 y 2018 se formaban entre 6 mil y 8 mil especialistas anualmente; sin embargo, a partir del periodo de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y tras la pandemia de COVID-19, esta cifra se incrementó hasta alcanzar los 18 mil 962 médicos especialistas.

La mandataria mexicana subrayó que durante el periodo neoliberal se registró una reducción en el número de médicos residentes, atribuida principalmente a la falta de una formación adecuada y de espacios suficientes para su capacitación.

En la misma conferencia, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, destacó que también se ha registrado un aumento en el número de plazas médicas en hospitales públicos. Detalló que actualmente existen 2 mil 816 plazas adicionales en la Secretaría de Salud, 4 mil 982 en el IMSS, mil 533 en el ISSSTE y 198 en hospitales de Pemex.

Crecen las especialidades clave: urgencias, epidemiología y traumatología

Asimismo, Clark García resaltó el crecimiento en áreas clave, como epidemiología, con 368 nuevos especialistas, y urgencias médicas, con alrededor de 2 mil 400 profesionales, además de más de mil médicos incorporados al área de traumatología.